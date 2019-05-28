Кто из славян сегодня живет богаче остальных

Братья-сербы, братья-украинцы, братья-хорваты, а также братья-поляки, русские, чехи, болгары и прочие. В какой из стран "славянского" блока живется богаче всего?

Покажите ваши деньги

Посмотрим на валовой национальный доход на душу населения (ВНД). Этот показатель — один из главных для понимания уровня жизни в стране. Если принять страну за "компанию", то ВНД показывает, сколько денег компания зарабатывает, а ВНД на душу населения — сколько денег в среднем пришлось бы на каждого из ее сотрудников (граждан), если бы заработки компании делились поровну. ВНД на душу населения выше $ 12,616 в год — это страны с высокими доходами. Страны со средним уровнем дохода на душу населения — от $ 1,036 до $ 12,615. Низкий доход на душу населения действительно очень низок: от $ 1,035 и ниже в год.

Самой эффективной "компанией" в мире является Люксембург: ВНД на душу населения тут превышает 104 тыс. долларов в год.

Из славянских наций самый высокий подушевой доход в Словении ($23 597), в Чехии ($20 368) и в Словакии ($ 17605).

Россия "зарабатывает" в год на каждого своего гражданина по $10 743, Болгария — $ 8228, Черногория $ 7782, Сербия $5 900, Беларусь $ 5 727, Украина $ 2639.

В бедной стране мира Бурунди этот показатель равняется всего $ 292 в год.

Залезем в каждый карман

Всемирный банк (World bank), собравший эти данные, отмечает, что они только косвенно говорят о реальном уровне доходов населения страны.