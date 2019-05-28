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Найдены следы древней смертоносной катастрофы 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Lenta.ru
Международная группа ученых обнаружила следы катастрофического цунами, обрушившегося на Суматру (Индонезия) около 600 лет назад. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи нашли на острове места, где располагались 10 древних поселений, датированные XI-XII веками. Девять из них оказались полностью разрушены цунами 1394 года, а десятое находилось на высоком холме за пределами досягаемости гигантских волн. Несмотря на это, последнее пришло в упадок после катастрофы. Анализ найденной в уцелевшем поселении керамической посуды показал, что артефакты были изначально изготовлены в Сирии и Китае.
После стихийного бедствия торговцы-мусульмане основали новые общины на месте старых. В конечном итоге, они создали султанат Ачех, просуществовавший до 1904 года.
Древняя катастрофа оказалась подобной той, что произошла в 2004 году. Тогда цунами привело к гибели 280 тысяч человек, миллионы людей лишились своих домов. Цунами было вызвано землетрясением неподалеку от побережья Суматры, при этом самым пострадавшим районом оказалась провинция Ачех, в которой погибло около 160 тысяч человек.
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