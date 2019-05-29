Как немки влюблялись в советских солдат весной 45-ого

Вся страна помнит героический подвиг советских солдат весной 45-го года, но не все знают истории любви, которые произошли в тот момент, когда войска вошли в Германию.

12 апреля 1945 года вышло постановление, которое запрещало солдатами сожительствовать с немками, а браки с ними строго карались законом. Однако, есть немало случаев, когда бойцы забирали их с собой в СССР или оставались с ними в Германии. Некоторые влюблялись тайком и заводили короткие интрижки.

На самом деле, романы случались довольно часто. На это есть несколько причин. Во-первых, местные не считали солдат врагами, захватчиками или низшей нацией. Во-вторых, под конец войны, большинство немцев уже перестали поддерживать Гитлера.

Существует много материалов о том, как советские солдаты принуждали немок к отношениям, но другие источники утверждают, что это не так. По воспоминаниям многих бойцов, некоторые из них негативно относились к местным публичным домам и бесстыдству некоторых женщин.

Кроме того, в конце войны возросло количество венерических заболеваний. Сначала с солдатами вели воспитательные работы, а потом началась пропаганда. Бойцам говорили, что немок специально заражают болезнями, чтобы уничтожить советскую армию.

Но были и трогательные истории любви. В мемуарах одного из солдат рассказывается о разведчике Гущине, который привязался к молодой немке с ребенком, которая потеряла мужа на войне. Он так сильно в нее влюбился, что после демобилизации решил остаться в Германии. Конечно, о нем доложили, и солдата с фальшивыми документами отправили в лагеря как перебежчика и шпиона.

Никто никогда не узнает всей правды, но о том, что существовал строгий закон, а бойцов, заводивших романы с немками, арестовывали и отправляли в лагеря.