Загадки природы: почему шкура тигров рыжего цвета

Ученые из Бристольского университета в Великобритании выяснили, по какой причине тигры имеют необычно яркий окрас шерсти.

Рыжие оттенки должны делать их более заметными на фоне зеленой листвы и тем самым мешать охотиться.

Но, как оказалось, такая расцветка «придумана» природой не случайно, сообщает The Daily Mail. Тигры выглядят «яркими факелами» лишь в глазах человека. Органы зрения многих травоядных устроены совсем по-другому, и они видят хищника в ином цвете.

Так, люди способны различать красный, синий и зеленый цвета, а, например, олени — только синий и зеленый.

Поэтому для них оранжевая шкура тигра выглядит зеленоватой и сливается с травой и кустами.

Авторы исследования проверили свою теорию при помощи компьютерного моделирования, воссоздав картину, которую видят животные с ограниченным цветовым зрением.

Оказалось, что в таком случае тигра действительно достаточно сложно различить в густых зарослях.

Ученые также отметили, что характерный окрас тигровой шкуре придает пигмент феомеланин (он присутствует в организме большинства млекопитающих, в том числе человека, преобладает у жителей северных стран).

Интенсивность окраса зависит от вида животного. У вымерших балийских тигров была темно-оранжевая шкура — возможно, поэтому охотники могли легко его обнаружить.

Тигры из северных регионов (Россия, Северный Китай) чаще имеют светлую шерсть, южные (из Малайзии и Суматры) темнее.

В 1960-х и в 1980-х годах появлялись сообщения о диких тиграх без полосок, но ни одной фотографии уникальных животных сделать не удалось.

Авторы исследования отметили, что, найдя ответ на свой вопрос, столкнулись с другим — почему олени и другие травоядные не разработали трехцветное зрение, поскольку оно критически важно для их выживания в природе.

Ранее генетический анализ показал, что шесть выживших подвидов тигра не являются близкими родственниками. Каждая ветвь прошла свой уникальный путь развития.