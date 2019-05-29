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Рыба-капля: существо с грустным и почти человеческим лицом 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Соцсети
Несмотря на то, что кажется, будто все эти снимки — плод бурной фантазии фотохудожников, рыба существует на самом деле. Ее внешность никого не оставляет равнодушным, пожалуй, из-за сильного сходства с человеческим лицом, искаженной гримасой грусти и печали. Рыба-капля выглядит так, будто в какой-то момент в ее жизни что-то пошло не так, и она отчаянно пытается понять, в какой же именно?
Рыбу-каплю встретить не так-то просто: их численность невелика, а обитают они у побережья Тасмании и Австралии, на глубине от 600 до 1200 метров.
Это существо по внешним признакам не относится к классу рыб, но все еще принадлежит именно к нему. Ученые считают, что изначально рыба-капля выглядела иначе, но ей пришлось эволюционировать, чтобы приспособиться к условиям обитания.
Рыба-капля предпочитает плыть по течению или "зависать" в воде. Ее тело представляет собой массу, похожую на студень. Вес может достигать 10 килограмм, а длина туловища — 70 сантиметров. Для того, чтобы подкрепиться, рыба просто открывает рот и ждет, когда еда сама заплывет к ней в пасть.
Кстати, единственный враг рыбы-капли — человек, природных врагов у нее нет вовсе.
Grufnik/Flickr
Открыли ее меньше ста лет назад — в 1926 году.
Из-за своего унылого выражения "лица" рыба-капля стала мемом и особенно полюбилась пользователям интернет-сообщества.
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