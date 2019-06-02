Самое длительное похищение человека в 21 веке

В России самое известное похищение случилось в 2000 году, когда две девушки из Рязанской области провели четыре года в заточении. Но рекордсменом на сегодняшний день является Элизабет Фритцль, которую не могли найти 24 года.

Девушка стала жертвой своего отца, Йозеф Фритцеля. Он запер дочь в подвале собственного дома, когда ей было 18 лет. За время заточения она родила семерых детей: один скончался после рождение, троих Йозеф воспитывал как приемных, и еще трое жили в подвале вместе с девушкой.

Полиция не подозревала в похищении отца, так как свой план он выстроил очень логично: сначала пошел в отделение подал заявление о пропаже, а потом принес туда письмо, якобы написанное от руки дочери. В нем сообщалось, что Элизабет сбежала сама, потому что хочет жить отдельно и быть самостоятельной. Каким-то образом он преподносил эту ситуацию так, что девушка ушла в секту, а детей подбрасывала родителям. Все верили убитому горем дедушке, который готов был воспитывать своих внуков.

Его супруга Розмари не была втянута в эту историю. Мать девушки искренне верила в историю, которую преподнес ее отец. Но тщательно продуманный план дал сбой спустя 24 года, когда старшая дочь Элизабет заболела. Йозеф отвез ее в больницу, а там уже попросили присутствие матери ребенка. В ответ на это похититель рассказал свою придуманную историю, но медики заподозрили неладное. Они привлекли к делу полицейских, которые добились от Йозефа правды.

Отец привел похищенную дочь, и та рассказала о том, что с ней происходило за последнее время. Йозефа признали невменяемым и закрыли в психиатрической лечебнице.