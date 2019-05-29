«Тарантелла»: секретная спецоперация советских разведчиков в 1930-х годах

«Тарантелла» — одна из самых крупных и успешных операций советской разведки. Долгое время информация о ней была полностью засекречена. Приоткрыта завеса тайны была лишь в 2008 году, когда Служба внешней разведки России опубликовала ряд любопытных документов начала 1930-х годов.

Бывшие деникинцы

Одной из главных фигур операции был бывший деникинский офицер Виктор Богомолец. В 1921 году, после эмиграции из России, его завербовал капитан Секретной разведывательной службы (SIS) Великобритании Гарольд Гибсон. Главной задачей Богомольца был шпионаж против СССР.

Вторая ключевая фигура этой истории — Борис Лаго. Как и Богомолец, он в свое время служил у Деникина. После эмиграции жил в Стамбуле, затем подался в Прагу. Там его и завербовала советская разведка.

Но на первых порах со своими задачами новоявленный шпион справлялся плохо. Его преследует череда неудач, результатом которой стал арест в Румынии и отбывание четырехлетнего тюремного срока. Именно в Румынии на Лаго наткнулся Богомолец и предложил сотрудничать с английскими спецслужбами.

Учитывая свое тяжелое материальное положение, Лаго согласился, но в то же время вновь предложил сотрудничество советской разведке. По одной из версий, он не оставлял надежды вернуться в Россию. Зная, что Лаго имеет выход на британцев, советские спецслужбы решили дать ему второй шанс.

Начало «Тарантеллы»

План операции разрабатывал один из основателей советских спецслужб — Артур Артузов, возглавлявший Иностранный отдел ОГПУ. Именно ему принадлежит идея использовать Лаго для масштабной дезинформации Великобритании. Бывшему деникинцу предоставлялась «секретная» информация, которой он затем делился с Лондоном через Богомольца. Англичане при этом думали, что эти данные были добыты агентами Лаго в СССР.

Для того, чтобы выстроить «шпионскую сеть», Лондон отправляет Лаго в 1931 году по поддельному паспорту в СССР. Там он с помощью ОГПУ «вербует» ряд высокопоставленных партийных функционеров.

Из Советского Союза «двойной шпион» вернулся с солидным массивом информации о положении дел в народном хозяйстве СССР, армии, а также в партии и органах госуправления. Помимо прочего, ОГПУ предоставило Лаго копию подлинного доклада наркома военных дел Климента Ворошилова о состоянии вооруженных сил страны.

Эта информация в итоге попала к Гибсону, который с того момента полностью поверил Лаго. Англичане думали, что имеют надежную агентурную сеть в стране советов. Информация, которую предоставлял им бывший деникинец, всегда имела первостепенную важность.

Зачем это было нужно СССР?

Страна советов пыталась в начале 30-х прорвать внешнеполитическую и экономическую блокаду. Потепление отношений с Великобританией, которая оставалась главной силой в Европе, могло бы обеспечить СССР выход на мировую политическую арену, кредиты и поставки современной промышленной продукции.

Хотя Лондон признал Советский Союз еще в 1924 году, идти на сотрудничество с Москвой он не стремился. СССР рассчитывал с помощью «секретной» информации от Лаго дезинформировать Британию, создать у политических кругов Соединенного Королевства представление о Советском Союзе как о мощном государстве, с которым выгодно дружить.

Тайная пиар-кампания

В большинстве случаев поступавшая от Лаго британцам информация была приукрашенной. В донесениях говорилось о значительных успехах СССР в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях народного хозяйства, о новых образцах военной техники. Неудачи, как правило, замалчивались.

Одна из самых эффективных операций в рамках «Тарантеллы» была связана с Дальним Востоком. В 1933 году Британия получила сведения, что США ведут с СССР переговоры о развернутом военном сотрудничестве в регионе.

В реальности они велись, но ни к чему не привели. Лаго же приукрасил информацию так, будто соглашение почти достигнуто. В Лондоне забеспокоились: укрепление советско-американских отношений могло угрожать позициям Великобритании на Дальнем Востоке. После этого британцы усмирили гордость и пошли на переговоры с СССР.

Конец операции

Постепенно цель «Тарантеллы» была достигнута: СССР вышел из международной изоляции. Косвенным результатом операции стало создание антигитлеровской коалиции.

Но дальнейшая судьба многих участников «Тарантеллы» сложилась трагически. Артузов и Лаго были расстреляны в годы «большого террора». А Богомолец уже после войны был завербован советской разведкой и под псевдонимом «Бритт» работал до самой смерти во Франции.