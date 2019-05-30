Что власти делали с бедными в 19 веке

Девятнадцатый век был веком бурного индустриального развития и надежд. Человек первой половины XIX века еще ездил в экипажах, человек второй половины века пересел на поезд, видел первые опыты самолетостроения и заменил картины на память фотографиями. В то же время это был век, когда большинство людей в Европе и России были, по нынешним меркам, крайне бедными.

Дискуссия о причинах бедности

В 1832 году в Англии была создана Королевская комиссия по делам бедных, которая начала свою работу с выяснения причин бедности. Было два подхода: одна сторона считала, что в бедности виноваты сами бедные и следует отказаться от помощи им, чтобы стимулировать их на заработки. "Голод — прекрасный метод принуждения бедных к труду", — высказался Джозеф Таунсенд и поддерживающий его идеи Т. Мальтус. Экономист Адам Смит (тот самый, которого упоминает Пушкин в "Онегине", когда пишет про своего героя, что тот "читал Адама Смита и был великий эконом") также был уверен, что бедных должны регулировать рыночные механизмы, и госпомощь для них бесполезна.

Противники Адама Смита и его сторонников выступали с гуманистических позиций. Они пытались указать на существование наследуемой бедности и на то, что бедность является причиной невежества, после чего невежество не дает возможности заработать, и таким образом бедные попадают в заколдованный круг нищеты, откуда невозможно вырваться без помощи снаружи.

Как легко догадаться, победили сторонники первой точки зрения. Комиссия по делам бедных приняла закон, отменивший выдачу социальных пособий нуждающимся. Социальная помощь была переведена в работные дома (созданы в 1834 году), где бедных содержали, как заключенных, и принуждали выполнять общественно-полезные работы. В целом примерно такой же подход к бедным до сих пор существует в Англии, США и других странах англо-саксонской культуры.

Бедные в Российской империи

В царской России государство социальных обязательств перед населением не несло: ни бесплатной медицины, ни пенсий или муниципального жилья в стране не было. Благотворительность считалась богоугодным делом, помогающим искупить грехи — и все. Она поддерживалась законодательством, которое появилось в годы правления Екатерины II, основавшей первые приютные дома. Миллионы жителей страны в то время были рабами в самом прямом смысле слова. Они не обладали правами полноценных людей, и за их благосостояние отвечал исключительно перед богом владевший ими помещик. Поэтому до конца 19-го века проблема бедности в России власти особо не беспокила.