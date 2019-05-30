Бука и Бабай: чем пугали советских детей

Часто родители пугают своих детей вымышленными существами, пытаясь предостеречь их от неправильных поступков или приструнить. Суровые советские взрослые закаляли детские характеры выключенным светом, если те не слушались. Не спроста у нынешних взрослых полно страхов, например, быть брошенным или остаться без поощрения. Ученые объясняют многообразие мифологических существ, которыми пугают детей, тем, что до середины 20 века родители полагались в основном на запреты, а с приходом христианства низшие языческие божества стали "темными" в глазах обывателей. Из этого многообразия и родились детские страшилки. Психологи до сих пор не знают, что ранит детей сильнее — пара оплеух или ожидание прихода монстра, который вылезет из-под кровати. Рассказываем, какими вымышленными существами пугали детей советские родители.

Бабай или "дед с мешком"

Это относительно молодой плод русского фольклора, всплывший на поверхность в период Гражданской войны 1917 года. Считается, что Василий Чапаев дразнил своего друга-писателя Исаака Бабеля , называя Бабаем. В советском обществе Бабай играл охранительно-идеологическую роль. В основном это "чудо" представляют в виде хромого старика с мешком за плечами, в котором он уносит непослушных детей.

Бука

Бука (букан, буконя) также является плодом народного фольклора, которым пугали детей. Это — "темный" дух, который нападает на детей по ночам. По одному из поверий, бука — существо огромного роста, у него большой рот и длинный язык, а обитает оно рядом с домами. По другой легенде бука — маленькое существо, живущее в самом доме, под кроватью или в шкафу. Пакостное и злобное существо прячется от взрослых, опасаясь, что они в него поверят. Буки боятся солнечного света.

Темнота

"Не будешь слушаться, запру в темную комнату (чулан, сарай)", — говорили некоторые родители детям. Скольким ребятам в СССР внушили страх темноты… Но кто на самом деле боится темноты — взрослый или ребенок? Ребенок обычно не боится отсутствия света, если с этим у него не связан травматический опыт. Если же травма была и он напуган, лучше не напоминать ему об этом страхе.

Серый волк

Фразами вроде "не ходи туда, там серый волк!" пугают только маленьких детей. Обычно, чтобы указать малышу на опасность. Образ волка пришел из русского фольклора и в большинстве случаев является негативным. Это сильный и опасный противник, который ворует маленьких детей и уносит в лес, а также крадет скот с пастбища.