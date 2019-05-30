Зачем муха трет лапки

Все мы видели, как муха потирает лапки. Может, она замышляет что-то? Или муха такая чистюля? Ведь это насекомое известно как переносчик разных бактерий и инфекций.

Мухи, как и некоторые другие насекомые, могут ползать по вертикальным и скользким поверхностям. Но за счет чего они это делают? Оказывается, на лапках у мухи находятся две подушечки — пульвиллы. Они покрыты волосками, которые выделяют липкий секрет, состоящий из жира и углеводов. Он помогает насекомому удерживаться при помощи силы капиллярного притяжения на "сложных" поверхностях.

Ученые выяснили, что следы от лапок мух на чистых поверхностях совпадают с формой пульвилл. Хотя жир и скользкий, он помогает волоскам слипаться с гладкими поверхностями. Это связано с тем, что у жира большое поверхностное натяжение. Был проведен эксперимент, в котором ученые помещали лапки мухи в раствор гексана, чтобы убрать жир. После этого муха некоторого время не могла ходить по стеклу, потому что скользила.

Ползая в разных местах, за лапки мухи цепляется микроскопический мусор и пыль. Чтобы передвигаться без проблем, муха очищает все свои шесть лапок, просто мы не видим, когда она чистит задние и средние.