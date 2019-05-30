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По каким признакам в старину человека могли назвать оборотнем 

Рамблер 2 часа назад
Фото: pixabay
Оборотни встречаются в верованиях любого народа, хотя не везде это понятие понимают одинаково. Но люди, превращающиеся в зверей, и животные, принимающие облик человека, в равной степени являются героями как фольклора, так и городских легенд.
Чаще всего оборотень становится хищником. У европейских народов это волк или медведь, у азиатов — лиса или кошка, а африканцев — леопард, а у жителей Южной Америки, например, ягуар. Но встречаются и экзотические разновидности, например, горностай или енотовидная собака.
Конечно, люди пытались выявить оборотней среди своих соседей, друзей или родственников. Если такие признаки находились, то подозреваемые могли стать жертвами самосуда или познакомиться с церковной инквизицией. Какие же знаки могли спровоцировать подобное обвинение?
Во-первых, повышенная волосатость тела. И если волосатые ноги можно было скрыть брюками или юбкой, то волосы на руках, лице и даже густые брови привлекали нежелательное внимание. Также под подозрение попадали люди с нетипичным для местных цветом волос. Например, в южных странах — рыжие, а в северных — жгучие брюнеты.
Во-вторых, крупные родимые пятна на теле, которые считали напоминанием об отметинах на шкуре животного.
В-третьих, цвет глаз. Чаще всего доставалось зеленоглазым, а также тем, кто имел разноцветные глаза.
В-четверых, раны и ушибы, появление которых человек не хотел или не мог объяснить, особенно полученные накануне или во время полнолуния. Считалось, что оборотни могли пораниться в лесу во время охоты.
Кроме того, различные атавизмы, вроде лишних пальцев или зачатков хвоста, автоматически делали человека скрытым оборотнем. Поэтому упорное нежелание ходить в общую баню или купаться со всеми также могло вызвать подозрения.
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