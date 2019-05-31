Реально ли навсегда уничтожить интернет во всем мире и как это сделать

Хакерские атаки или глобальные проблемы с интернет-оборудованием фактически способны прекратить жизнь человечества. Рушатся финансовые рынки и связи между людьми, а невозможность подключиться к сети здесь и сейчас воспринимается пользователями как конец света. Каждый раз юзеры ждут, когда все снова вернется на круги своя, и можно будет вновь совершить онлайн-платеж, написать родным или посмеяться над новым мемом. Но что случится, если интернет действительно исчезнет навсегда? И можно ли бесповоротно лишить нас всемирной паутины? «Лента.ру» разобралась в возможных сценариях цифрового апокалипсиса.

В мире, где сеть каждый день «взрывают» оптические иллюзии или вирусные ролики, одна мысль отказаться от онлайн-доступа кажется фантастической. Со временем выражение «сломанный интернет» превратилось в шутку: представляется, что этот виртуальный мир неуязвим. Однако такое мнение ошибочно. Физически интернет состоит из сотен тонн обменных узлов, центров обработки данных и сетевых кабелей, — огромного мира, который потенциально можно не только потрогать руками, но и разрушить.

Несколько лет назад китайская полиция арестовала местного жителя, который мечтал «сломать интернет». Мужчина испугался, узнав, что прохожие засняли на видео его нелепые танцы на городской площади. Опасаясь насмешек, он физически уничтожил оборудование местного интернет-провайдера, чтобы ролик с его участием не завирусился в сети. Нанесенный им ущерб тогда оценили почти в 15 тысяч долларов. Такое поведение может показаться странным или глупым, но гражданин Поднебесной далеко не одинок в своих преступных порывах.

Оглушительные масштабы

Один из способов лишить людей связи знаком каждому — это использование «глушилок» или экранирование зданий. Специальное оборудование, подающие электромагнитные импульсы, нарушает работу гаджетов. В некоторых зданиях стены специально покрываются никель-цинковыми пластинами, которые поглощают не только мобильную связь, но также мешают передаче данных по Wi-Fi или Bluetooth. Большинство пользователей думает, что таким оборудованием пользуются только сотрудники силовых структур, однако известно, что нередко группы саботажников и террористов также стремятся завладеть подобной аппаратурой или даже самостоятельно собирают ее.

Считается, что первым технологию «глушения» опробовал в начале ХХI века король Иордании, который мечтал молиться в безмолвном храме. По его заказу американская компания изготовила блокировщик мобильной связи. Позднее эту практику переняли другие поборники тишины — руководители медицинских и культурных организаций, а также некоторые бизнесмены. Они мечтали уже не только о беззвучных залах, но и о соблюдении коммерческих тайн. Сейчас фактически любой может собрать кустарную «глушилку» с помощью инструкции на YouTube. Судя по комментариям, ее нередко используют для дружеских розыгрышей.

Искусственные помехи связи кажутся временной бытовой мерой. Однако многие профессиональные хакеры (в том числе занятые в военном секторе) всерьез рассматривают радиоэлектронную борьбу как способ воздействия на пользователей. «Да, в 2019 году определенно возможно заблокировать все частоты, работающие от постоянного тока (0 гигагерц) — 6 гигагерц, и таким образом заблокировать практически все частоты, которые используют потребительские устройства», — категорично заявляет анонимный подрядчик американских оборонщиков. По его словам, даже нынешние технологии позволят охватить все сотовые телефоны, Wi-Fi, GPS, двустороннюю радиосвязь и спутниковые гаджеты L-диапазона (в нем функционирует, к примеру, система ГЛОНАСС).

Безусловно, собрать столь мощный механизм, чтобы надолго и надежно лишить пользователей интернета, преступной группировке вряд ли по силам: это дорого и трудозатратно. Чтобы вывести из строя распределитель или вышку, им понадобится промышленный трансформатор или циклотрон (мощное устройство для ускорения частиц). Поэтому эксперты считают, что революционеры и террористы вряд ли могут лишить страну связи. Однако для государства такая возможность всегда остается открытой.

Ядрена мать

Одним из по-настоящему действенных методов уничтожения интернета исследователи называют мощный ядерный взрыв. На первый взгляд такое мнение кажется абсурдным, так как подобный катаклизм полностью лишит человечество какого бы то ни было будущего. Однако ученые называют его скорее умозрительным заключением. Они основываются на теории, известной как эффект Комптона, названной по имени известного физика.

Согласно выводам ученого, взрыв гамма-частиц может извлечь свободные электроны из азота и кислорода в атмосфере планеты. Взаимодействуя с магнитным полем, они могут вызвать мощные токи, выжигающие все на своем пути. Так ядерная бомба может физически уничтожить инфраструктуру интернета.

Подобные теоретические догадки кажутся надуманными, однако некоторые политики всерьез рассматривают эту угрозу как инструмент внешней политики. К примеру, в программе «Возрождение Америки» лидеры Республиканской партии США назвали ядерное оружие Северной Кореи реальной угрозой. «Одна-единственная ядерная боеголовка, взорванная на большой высоте над этой страной, разрушила бы нашу электрическую сеть и другие критически важные инфраструктуры и поставила бы под угрозу жизни миллионов людей», — сообщили они. Научное сообщество всерьез недоумевало: согласно многочисленным статьям физиков и биологов, подобные действия затронут всю планету, а не только сети США.

Однако существуют и другие, менее опасные способы лишить мир интернета.

Интернет несокрушим?

Самый сложный сценарий цифрового апокалипсиса, но при этом наиболее очевидный, — атака на центры обработки данных, кабели и другие объекты инфраструктуры. Подобные способы подробно описаны во многих популярных фильмах и сериалах: там герои ловко мешают не только передаче данных, но и отключают от сети целые кварталы и города.

По всей планете разбросаны десятки малопримечательных зданий-коробок, лишенных окон и опознавательных знаков. Это точки обмена трафиком (IX) и сети серверов (CDN) которые охраняются не хуже сверхсекретных военных объектов. Если из-за цунами, землетрясения или отключения электроэнергии такой узел перестанет работать, проблема немедленно отразится и на пользователях.

Одно из таких строений занимает в Нью-Йорке почти целый квартал на улице Томас. Оно исполняет функции станции связи, которая могла бы обеспечивать маршрутизацию трафика даже в случае катаклизма. Там предусмотрены не только собственные генераторы, но и обособленные газо— и водопровод. Несколько лет назад американские журналисты выяснили, что оно также используется службами АНБ для слежки и контроля. Здание могло бы стать заветной мишенью для черных хакеров или обыкновенных преступников, однако к счастью для сетевой инфраструктуры, таких зданий в центре города целых три. Все они могут заменить друг друга в любую секунду.

«Если вы действительно хотите по-настоящему использовать коммуникационные системы Восточного побережья, вам нужно будет подключиться к четырем или пяти точкам обмена интернет-трафиком, три из которых находятся на Манхэттене одновременно», — пояснила автор руководства по городской интернет-инфраструктуре Ингрид Баррингтон. По ее словам, тотальное уничтожение одного центра лишь замедлит скорость интернета, но не уничтожит сеть, — для этого понадобится обширная скоординированная атака. И тут на пути любого злоумышленника встанут государство и бизнес, оберегающие ее.

Поражение нескольких тысяч существующих дата-центров, считает эксперт, также является упаднической идеей. По ее словам, генерируемый мировой контент фактически невозможно стереть полностью (или даже значительную его часть), так как в мире предусмотрено слишком большое количество центров обработки данных, которые не только хранят информацию, но и резервно копируют ее. Единственное, к чему это может привести, по словам Баррингтон, — к саботажу отдельной компании. Интернет в целом такими действиями не пошатнуть, если не прибегать к «красным кнопкам» во всех странах мира.

Единственный реальный элемент инфраструктуры, который может стать мишенью — малочисленные корневые DNS-серверы. Их всего чуть более десятка, для каждого предусмотрены специальные зеркала. Исчезновение серверов приведет к тому, что пользователям придется вручную вбивать в адресную строку IP каждого конкретного ресурса (запомните IP «Ленты.ру» — 81.19.72.59). Это сильно усложнит обращение с сетью и замедлит интернет, но не разрушит наше представление об нем. К тому же разрозненные пользователи, скорее всего, оперативно найдут способы восстановить привычные условия.

На разрыв аорты

В последние годы мировые лидеры часто упоминают кабельную систему интернета: в конце 2017 года оптоволокно, окутавшее планету, назвали наименее защищенной частью мировой сети. Западные СМИ неоднократно обвиняли российских подводников в намеренном перерезании «артерий», а общественные организации прогнозировали нападения со стороны террористов и «врагов».

Многочисленные кабели связывают между собой континенты и страны, однако даже намеренная атака не сможет парализовать всю сеть в целом. Каждый день некоторая их часть повреждается по естественным причинам, но для пользователей такое вмешательство незаметно. За доли секунды трафик обходит место разрыва и идет по другому кабелю. Согласно открытым данным, за сутки инженеры на специальных судах восстанавливают более двух сотен оптоволоконных проводников.

В редких случаях оборудование повреждается ощутимо. Известно, что в 2011 году пожилая женщина случайно перебила лопатой кабель, обслуживающий часть Грузии и Азербайджана, а также всю Армению. Тогда на восстановление интернет-соединения потребовалось несколько часов.

Однако сеть оптоволоконных «артерий» продолжает множиться, и подобные инциденты уже сейчас кажутся анекдотичными. Для того чтобы оборвать связь между континентами, необходим действительно мощный катаклизм вроде одновременного цунами во всех океанах Земли.

Однако некоторые идеи доморощенных анархистов могут вызвать интерес. К примеру, разработчик по имени Эллисон Берч спроектировала органический глушитель сигнала, который создает иллюзию отсутствия интернета на планете. По ее словам, интернета стало так много, что от него не сбежать даже в самолете, — поэтому так важно иметь «безопасное пространство».

Инженер решила пойти наиболее очевидным путем: вместо того, чтобы отключать доступ для всех, она предложила изолировать каждого пользователя от сети. «Городская инфраструктура (вышка сотовой связи) часто маскируется под естественную среду, я сделала наоборот — глушитель в реальном бревне в реальном лесу», — заявила она. «Бревно» стало механизмом, который создает шум на определенных частотах, мешая сотовому сигналу.

Вероятно, именно такие изобретения, как глушитель от Берч, понадобятся, чтобы всерьез сломать для себя интернет. Фактически глобальная сеть будет жить до тех пор, пока хотя бы одно устройство в мире связано с другим. В то время как существуют локальные сети, или даже последний энтузиаст прячет пару соединенных проводами гаджетов, сеть здравствует и имеет возможность вырасти или быстро оправиться после катастрофы.