5 видов самого необычного оружия Второй мировой

На войне оружейное и техническое превосходство превыше всего. Но иногда погоня за первенством оборачивается странными гибридами и моделями. Например, миномет-лопатой или ампулометом.

Миномет-лопата

Известны неоднократные попытки создать универсальное или многофункциональное оружие. В Красной Армии одним из таких образцов стал миномет-лопата, призванный выполнять функцию лопаты, а на небольших дистанциях использоваться в качестве миномета. 37-мм миномет состоял из ствола, лопаты, выполнявшей роль опорной плиты и сошки.

russian7.ru

В боевой обстановке оружие показало очень низкую эффективность, Для лопаты гибрид оказался тяжелым и неудобным, а для миномета обладал очень невысокой дальностью стрельбы и отсутствием прицела. В войсках миномет-лопату чаще называли «ни миномет, ни лопата».

Ампуломет

Одним из достаточно необычных средств борьбы с немецкими танками и огневыми точками противника стал ампуломет. Оружие состояло из ствола с патронником, лафета и прицельного приспособления. Общая масса оружия достигала 28 килограмм.

russian7.ru

Обслуживался ампуломет тремя солдатами — наводчиком, заряжающим и подносчиком. Ампула, начиненная горючей смесью выбрасывалась на расстояние до 250 метров. Применение ампулометов отмечено, в основном, при обороне Ленинграда. Но уже к середине 1942 года производство ампулометов было свернуто в силу небезопасности обращения с оружием и и постепенным ростом количества других средств борьбы — противотанковых ружей и артиллерии.

«Кайтэн»

Помимо известных камикадзе, японской стороной предпринимались попытки использования "кайтэн" — людей-торпед. Идея состояла в том что подводная лодка доставляла в район атаки несколько «кайтэн», которые отсоединялись от субмарины и выходили в атаку. Огромная двенадцатиметровая торпеда с полуторатонным зарядом могла нанести гибельные повреждения даже крупному кораблю, а часовой запас хода обеспечивал возможность атаковать при удобном случае даже движущиеся цели.

russian7.ru

Поиск осуществлялся при помощи перископа. Покидать в последний момент торпеду было признано нецелесообразным, поскольку шансов уцелеть все равно практически не было. Практическое применение «кайтен» показало малую эффективность этого вида оружия из-за конструктивных недостатков, уязвимости субмарины-носителя и прежде всего постоянно усиливавшейся противолодочной обороны союзников, которая делала незаметную атаку практически невозможной.

Гранатомет Шавгулидзе

Среди оружия, применявшегося партизанскими отрядами Белоруссии, особое место занимает партизанский гранатомет системы Тенгиза Шавгулидзе. Оружие представляло собой винтовку с насадкой, выполненной из гильзы 45-мм снаряда. Дальность стрельбы — более 150 метров. Меткость была невысокой, но при выстрелах из засады по колонне противника гранатометы, Шавгулидзе показали неплохие результаты. Так известен случай, когда шесть партизан, выпустив из гранатометов 18 мин, рассеяли из засады противника на марше. В партизанских отрядах Белоруссии было выпущено несколько сотен гранатометов Шавгулидзе.

«БраМит»

Один из первых серийных глушителей в Советском союзе получил свою аббревиатуру по имени его создателей — братьев Митиных. «БраМит» мог применяться на револьвере образца 1895 года, превращая «наган» в почти бесшумное оружие. Мог ставиться «БраМит» и на трехлинейку при условии использования специального патрона, о чем напоминала надпись выбитая на ствольной коробке винтовки.

russian7.ru

Патрон с уменьшенным зарядом пороха позволял использовать трехлинейку в качестве бесшумного оружия с оптическим прицелом. И если в стрелковых частях Красной Армии применение «БраМита» большого распространения не получило, то в партизанских и разведывательно-диверсионных отрядах глушитель нашел широкое применение.