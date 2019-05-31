Зачем СССР разместил американскую военную базу на своей территории

Появление иностранной военной базы на территории любого государства явление всегда из ряда вон выходящее. Информация же о появлении подобного объекта на территории СССР, всегда являвшегося военной сверхдержавой, и вовсе представляется абсолютной фантастикой. Тем не менее, авиабаза США некоторое время активно действовала на территории Украины во время Великой Отечественной войны.

США под Полтавой

По данным военной статистики только в одном 1943 году войска союзников сбросили на немецко-фашистские войска более 200 тысяч бомб. Масштабные хорошо организованные бомбардировки должны были сыграть важную роль в разгроме военной машины Третьего Рейха. Вот только из США летать на европейское поле боевых действий было несподручно, а самолеты Великобритании тут же попадали под огонь немецких ПВО. Некоторое время союзники пытались бомбить немцев с территории Южной Италии, но потом от этой идеи отказались.

По мнению Рузвельта с Черчиллем идеальным вариантом было создание авиационной базы непосредственно на территории СССР вблизи от театра военных действий. Поскольку идея была не только актуальной, но и крайне необходимой всем заинтересованным сторонам, в рамках операции «Фрэнтик» Рузвельт обратился к Сталину с предложением создания под Полтавой военной авиационной базы США. Верховный Главнокомандующий был не против, и работа закипела. Причем строили не простой аэродром, а взлетно-посадочную полосу способную принимать сверхтяжелые бомбардировщики. Для ее создания из Великобритании с помощью секретных морских конвоев было доставлено около 50 000 специальных стальных плит. Монтировать их также прибыли английские специалисты. Когда работы были закончены из США в СССР через Иран, были доставлены американские военнослужащие, которые должны были организовать работу авиационной базы.

Боевые вылеты

Как показали последующие события, военно-воздушная база США под Полтавой вполне оправдала свое предназначение. Правда, первый самолет поднялся с ее взлетно-посадочной полосы лишь летом 1944 года, когда Вторая Мировая война уже двигалась к своему логическому концу. В тот памятный июньский день 200 летающих крепостей Boeing B-17 Flying Fortress поднялись в воздух с аэродрома в Италии и, отбомбившись по позициям немцев над городом Дербрецен в Венгрии, приземлись уже под Полтавой. Спустя три дня, под прикрытием истребителей бомбардировщики разнесли в щепки позиции фашистов в Румынии. Казалось бы, цель достигнута, можно было регулярно наносить массированные бомбовые удары по немецким войскам. Но, к сожалению, все оказалось совсем не так просто, как казалось вначале. Уже после второго боевого вылета авиации союзников немецкий самолет отследил место взлета бомбардировщиков и доложил своему командованию. Руководство Люфтваффе приняло решение, не дожидаясь следующей бомбардировки, нанести ответный удар.

Ночью 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, 75 немецких бомбардировщиков взяли курс на аэродром союзников под Полтавой. При этом, командование военно-воздушной базой было настолько уверено в том, что немцам не известно о ее точном расположении, что не потрудилось установить ни зенитные орудия, ни тревожное освещение, ни радары. Немецкие бомбардировщики свалились как снег на голову.

В мгновение ока было уничтожено 64 из 200 летающих крепостей. Вместе с ними союзники лишились нескольких истребителей и оружейных складов. Потеря сразу стольких стратегических бомбардировщиков оказалась для США серьезным ударом. Базу тут же оснастили мощными радарами и зенитными орудиями системы ПВО. Однако, все предпринятые меры оказались напрасными. Был потерян эффект внезапности. Немцы теперь отлично знали, откуда ждать удара авиации союзников и были готовы встретить ее ответным огнем, как зенитной артиллерии, так и немецких истребителей. После трагической бомбардировки американцы совершили с авиабазы под Полтавой всего пять боевых вылетов, после чего аэродром был законсервирован.