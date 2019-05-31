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«Тютелька в тютельку»: где раньше применялась эта мера 

Кириллица 5 часов назад
Фото: Кириллица
Дабы описать словами абсолютную точность в каких-либо расчётах или действиях, часто используется выражение «тютелька в тютельку». Считается, что произошло оно от слова «тютя», этимологические корни которого обнаруживаются в ветлужских, карельских, саратовских и пензенских простонародных диалектах.

Точный удар

В старорусском языке «тютей» назывался удар топором по дереву и зарубка, оставшаяся на древесине после нанесения. Отсюда же происходит известный глагол «тюкать» в смысле ударять. Столь смешное слово возникло из звукоподражания, поскольку, когда плотник или столяр били с небольшим замахом и средней силой по древесине, издавался характерный звук: «тюк».
Из всего следует, что словосочетание «тютя в тютю» можно перевести на современный язык как высокоточный «удар в удар», поскольку повторение в устойчивом выражении одного и того же слова усиливает степень проявляемого действия или явления.
Когда мастер своего дела дважды метко попадал по одному и тому же месту, было принято говорить «тютя в тютю», а если умелец мог повторить эту операцию больше двух раз, то, дабы выразить особое восхищение сноровкой, пользовались фразой «тютелька в тютельку».
Хотя существует альтернативная версия появления уменьшительного варианта термина «тютя». Согласно ей, оно возникло не как обозначение более сложного, скрупулёзного и меткого удара, а в результате слияния с вышедшим из употребления словом «утелька», в стародавние времена обозначавшим крошку или малютку.
Сторонники этой трансформации утверждают, что логическим новообразованием от «тюти» скорее можно назвать слово «тютинка», которое, кстати, используется в кубанских диалектах в составе фразеологизма «тютинка в тютинку». А поскольку более широкое распространение получила форма «тютелька», значит, она возникла из синтеза двух слов.

Мера веса

Другая версия гласит, что тютелька является старинной русской мерой поначалу исключительно алмазов, а позже всех драгоценных камней. Но, несмотря на другую природу происхождения, выражение «тютелька в тютельку» не меняет смыслового значения и остается эталоном точности, столь необходимым при взвешивании дорогостоящих предметов.
Кстати, в определённый отрезок истории наряду с благородными камнями высоко ценилась обыкновенная соль, которую в некоторых регионах России называли «тютей» и отмеряли «тютельками».
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