Канадец строит деревню из пластиковых бутылок

Робер Безу (Robert Bezeau) переехал из Канады в Панаму, в провинцию Бокас-дель-Торо, чтобы возглавить программу по утилизации в 2012 году. Он собрал более миллиона бутылок за полтора года. Единственный существующий в провинции полигон просто не мог вместить такое количество мусора. Вместо того чтобы выбрасывать вторсырье, Робер Безу придумал новый способ использовать пластиковые бутылки, не нанося вред окружающей среде.

Робер взглянул на утилизацию отходов под другим углом. Он использует тару для строительства деревни.

BigPicture.ru

Его проект называется Plastic Bottle Village («Деревня из пластиковых бутылок»). Пластиковые бутылки используются в качестве изоляционного материала внутри бетонных стен, тем самым уменьшая количество отходов и затрат. Эти дома устойчивы к землетрясениям и не нуждаются в установке кондиционеров (в них всегда прохладно) — еще один плюс для окружающей среды.

Как эта программа может помочь в утилизации отходов жителям Панамы? Предположим, что человек родился после 1978 года и проживет 80 лет — тогда за свою жизнь он использует, согласно статистическим данным, как минимум 14 400 пластиковых бутылок. А для постройки одного двухэтажного дома требуется 14 тысяч бутылок. Таким образом, строительство одного из этих домов сможет эффективно нейтрализовать негативные последствия воздействия утилизации отходов жизнедеятельности человека на окружающую среду.

Работа над проектом началась в 2015 году и продолжит развиваться в три этапа. Деревня займет площадь в 33 гектара с выходом к океану. При этом в деревне будут не только жилые дома. Безу планирует создать общественный центр, туристические маршруты и йога-центр.

BigPicture.ru

Эта программа помогает не только окружающей среде, но и местным жителям. В обмен на пластиковые бутылки Безу дает людям рис и бобы.

Со временем в деревне построят около 120 домов. Может, это и небольшой шаг, но он имеет большое значение.