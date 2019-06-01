Глупейшие провалы преступников

Социальные сети — это хорошо. Они помогают легко и ненавязчиво поддерживать связь с далекими родственниками, школьными друзьями и переехавшими в другую страну знакомыми. Выражать свое мнение, творить и находить новых друзей. Да, они могут вызвать привыкание и зависимость, но то же самое касается и всех остальных вещей — от сериалов до работы.

С другой стороны, для неосторожных и глупых людей социальные сети могут быть крайне вредны. Некоторые не понимают, что могут собственными руками дискредитировать себя перед банками, коллегами или потенциальным работодателем. Нелепее всего, когда настолько глупо ведут себя люди, нарушающие закон.

Слил топливо из полицейской машины

22-летний Майкл Бейкер из Кентукки выложил в фейсбук это фото из полицейского отделения Дженкинса. Оно быстро разошлось среди жителей городка, Бейкера арестовали, и он провел ночь в тюрьме.

Сфотографировался с деньгами, вырученными от наркоторговли

Обычные наркоторговцы делают все, чтобы хранить в секрете источник своего заработка. Но 33-летний продавец героина и кокаина из Лондона пошел другим путем и похвастался пачкой вырученных купюр в инстаграме. Снимок он подписал двусмысленной цитатой американского рэпера The Notorious B. I. G, осужденного за перевозку наркотиков.

Торговца арестовали, а в его доме полиция нашла почти 8 миллионов долларов наличными и запасы кокаина и героина на 85 тысяч долларов. В телефоне нашли доказательства связи с другими дилерами с юга Лондона. Наркоторговца приговорили к шести годам и восьми месяцам тюрьмы.

Показала, как пьет пиво за рулем

BigPicture.ru

Уитни Билл из Флориды села за руль нетрезвой и транслировала видео из поездки в Periscope. Билл сказала на камеру, что она «пьяна, чертовски пьяна» и понятия не имеет, где находится. Она также призналась, что нарушила правила, а у машины спущено колесо. Зрители трансляции позвонили в полицию, и американку арестовали, после чего она продолжила трансляцию. Билл провалила тест на трезвость на месте, затем отказалась от алкотестера. За вождение в нетрезвом виде ее отправили в окружную тюрьму.

Сфотографировались с крадеными деньгами

18-летний Исайя Катлер из Питтсбурга и его неназванные друзья 14-17 лет ограбили местный магазин. Украли деньги, сладости, сигареты и кроссовки Майкла Джордана на сумму более 8000 долларов. Они могли бы успешно скрыться, если бы Катлер через час после кражи не выложил совместное фото с купюрами в фейсбук. К тому же со всем этим грузом дети заявились домой, озадачив родителей.

Родственники одного из мальчиков увидели в соцсети фото с ним и вызвали полицию. Подростки попали в суд по делам несовершеннолетних, а потом их отпустили к родителям. Катлеру пришлось предстать перед судом: его обвинили в краже и взломе по предварительному сговору.

Поиздевался над качками из спортзала

Австралиец выложил фотографии постоянных посетителей спортзала и написал: «Восхитительные цыплята. Их телами с 2% жира восхищаются другие бодибилдеры и толстые подростки, похожие на девочек». В интернете нашли личные данные этого парня, позвонили его матери и передали ей слова сына, а затем рассказали то же самое менеджеру спортзала.

Мать молодого тролля ограничила сына в деньгах, а владелец сети залов запретил ему посещать любой из них.

BigPicture.ru

Похвастался пьянством за рулем

Еще один нетрезвый водитель — 18-летний Джейкоб Кокс-Браун, случайно ударивший чужую машину. Это событие вдохновило его написать в фейсбук такое сообщение: «Был пьян за рулем… Как обычно. Прошу прощения у человека, чей автомобиль я задел. Мне жаль».

Как оказалось, сотрудники местного полицейского отделения умеют пользоваться соцсетями не хуже этого юноши. Кокса-Брауна арестовали и обвинили сразу в двух нарушениях. Впрочем, наказать его не получилось: записи в фейсбуке недостаточно для того, чтобы доказать вину.

Выбросил сиденья из движущегося поезда

Несколько студентов из Сиднея ехали в электричке, скучали и желали развлечений. Кому-то пришло в голову, что будет весело сломать сиденья поезда и кидаться ими в автомобили, едущие по оживленной трассе. Все это австралийцы записали на видео и опубликовали все в том же фейсбуке. На видео слышно, как один из подростков говорит: «Чувак, ты ударил эту чертову машину, это попадет в новости!»

Ролик увидела мать одного из парней и отвела его в полицию. Друзей приговорили к пяти годам тюрьмы.

Подразнил полицейских

Когда 24-летнего Кэмерона Кокса из Флориды признали виновным в ограблении и мошенничестве, он решил поиграть с полицией в игру. Он выложил афишу фильма «Поймай меня, если сможешь» с подписью: «Да ну нафиг. Давайте повеселимся, хаха». Полицейские незамедлительно приняли вызов и арестовали Кокса, а затем выложили в фейсбук его фото из участка со словами: «Может быть, после освобождения он поставит его на аватарку».

BigPicture.ru

Рассказывал о своих похождениях, пока скрывался от властей

Это Макси Сопо, ему 26 лет. Он нашел уязвимость в системах нескольких банков в Сиэтле, вывел из них 200 тысяч долларов, а спрятаться решил в курортном Канкуне. Но разве можно приехать на отдых и не похвастаться фотографиями в соцсетях? Вот и Сопо регулярно показывал в фейсбуке фотографии с пляжей и ночных клубов и писал, что «поселился в раю» и «влюбился в это место».

К несчастью, американец забыл, что когда-то добавил в друзья страницу полицейского департамента. Его арестовали, обвинили в мошенничестве и приговорили к 33 месяцам (почти трем годам) тюрьмы.

Грубо троллил людей в интернете

41-летний Даррен Бертон, муж и отец, находил в фейсбуке профили убитых детей и под вымышленным именем оставлял на их страницах комментарии вроде «Гори в аду». Корреспонденты BBC отследили личность мужчины и спросили, понимает ли он, как реагировали на его действия семьи погибших. Бертон ответил: «Да, знаю. Пошли они».

Это интервью попало в расследование BBC об интернет-троллях, причем издание раскрыло его реальное имя и адрес. Профиль Бертона в фейсбуке заполонили угрозы и проклятия, и мужчина удалил свой аккаунт.

Попыталась продать своих детей

22-летняя Мисти Ванхорн из Оклахомы прямо в фейсбуке попыталась продать своих детей: двухлетнего и десятимесячного. Она рассчитывала выручить 4000 долларов за обоих (или тысячу долларов только за старшего) и снять залоговые обязательства со своего бойфренда.

Когда мать двоих детей связалась в соцсети с «потенциальной покупательницей» из Арканзаса, та сообщила о предложении Ванхорн в полицию. Американку арестовали по подозрению в торговле детьми, а малыши перешли в государственное учреждение опеки.

Выставил своего ребенка за окно ради лайков

BigPicture.ru

Максимально идиотское поведение в этой подборке продемонстрировал алжирец, который держал своего полуторагодовалого ребенка за футболку за окном на 15-м этаже, то есть на высоте 45 метров. Другой рукой любящий отец сделал селфи и выложил его в фейсбук с подписью «1000 лайков, или я его брошу».

К счастью, алжирца быстро нашли и арестовали за жестокое обращение с детьми. Он умолял о помиловании, но его приговорили к двум годам лишения свободы.