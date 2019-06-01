Второй рейх: был ли он лучше Третьего рейха

Мы привыкли называть нацистскую Германию во главе с Гитлером Третьим рейхом. А куда подевались предыдущие два?

История Германии — это история трех республик (Веймарской, ГДР и ФРГ) и трех империй — по-немецки рейхов. Первым рейхом была Священная Римская империя германской нации — огромное государство с почти тысячелетней историей, которое в моменты наибольшего своего величия правило большей частью католической Европы. Она появилась в 962 году, когда король Германии Оттон I был впервые после падения Рима рукоположен императором, и просуществовала до 1806 года. Окончательно разрушить эту величественную империю смог только Наполеон. Войдя в Германию, он не только привел в страну свои войска, но и принес в нее идеи Просвещения и либерализма.

С тех пор германскую политику характеризует борьба двух начал: демократического и империалистического. Первое из них породило плеяду великих немецких философов, сформировало сильную традицию немецкого гуманизма. Второе же — тот самый беспокойный "прусский дух", вечно недовольный недостаточно великим положением нации в мире и вдохновляющий ее на новые завоевания — спровоцировало две мировые войны. В конце XIX — начале XX века эти две традиции четырежды сменяли друг друга, жестоко разрушая то, чему приходили на смену. Первым таким торжеством "прусского духа" в 1871 году и стало создание Второго рейха — Германской империи. Третий рейх взял многое у Второго, однако это были два совершенно разных государства.

Мечта о величии предыдущей империи

И Германская империя, нацистская Германия своим образование обязаны мощной народной тоске по величию нации и ее государства. В XIX веке немцы тосковали по силе и мощи Священной Римской империи и хотели отомстить другим европейцам (в данном случае — французам) за унижение их имперского достоинства. Именно такие настроения в обществе способствовали консолидации всех немецких королевств. Однако идейным вдохновителем объединения Германии стала либерально настроенная буржуазия — в 1848 году она пыталась сделать прусского короля императором Германии.

Подобные чувства испытывали и немцы Веймарской республики. Они были унижены и ограблены странами-победительницами Первой мировой и ностальгировали по временам кайзера Вильгельма, которого боялась вся Европа. Но вместо либеральных горожан 1848 года за былое величие Германии в 1920-е — 1930-е годах ратовали консервативно настроенные, полные предрассудков и заблуждений крестьяне и мещане.

Собирание земель

Оба рейха преследовали цель объединения Германии — но делали они это по-разному. После Венского конгресса 1815 года Германия перестала существовать как единое государство. Она разделилась на множество мелких княжеств, за влияние над которыми боролись два крупных немецких государства — Австрия и Пруссия. Почти весь XIX век дипломатическими и экономическими путями Пруссия пыталась сплотить вокруг себя эти маленькие германские государства. В 1864 году этот процесс завершился: Пруссия провела ряд военных операций против Дании и Австрии, в результате которых к 1871 году забрала под свою власть все немецкие земли, за исключением Австрии.

Похожими способами, но гораздо более грубо, действовали нацисты. Они не тратили время на искусную дипломатию и политику уговоров и заманивания, с помощью которой создавался Второй рейх. Они предпочитая ей тактику танковых дивизий на границе. В 1938 году Третий рейх аннексировал у Чехословакии Судетскую область и присоединил Австрию.

Политическая система

Германская империя была дуалистической монархией. Это значит, что власть была сосредоточена в двух центрах: у монарха и у парламента. Фактически император единолично возглавлял независимую исполнительную власть, назначал канцлера, но не имел никаких рычагов влияния на законодательный процесс, он лишь подписывал законы. А парламент Германской империи — рейхстаг — был вполне демократическим органом, в который могли избираться депутаты совершенно разных взглядов. И хотя канцлер Отто фон Бисмарк боролся с либеральными идеями, во многом он был бессилен перед системой и не мог запретить всего.

Совсем по-иному был устроен Третий рейх. В нем не было никакой демократии, все партии, кроме правящей Национал-социалистической немецкой рабочей партии, были запрещены, а вся власть концентрировалась в руках фюрера.

Отношение к национальным меньшинствам

В Германской империи не ущемлялись права этнических групп. В рейхстаге были постоянно представлены и польское, и датское меньшинство. Никакими запретами не ограничивалась и жизнь евреев в империи, несмотря на то, что в немецком обществе второй половины XIX века антисемитизм был не только силен, но и моден. По словам профессора Еврейского университета в Иерусалиме Моше Циммермана, сам Бисмарк был тем еще антисемитом. Но это не мешало ему постоянно контактировать и с крупными бизнесменами еврейского происхождения, и назначать представителей этого народа на государственные должности. Просвещенный дух эпохи не позволял антисемитизму вырываться на государственный уровень. Еврейский бизнес, как, впрочем, и антисемитский дискурс, в Германии Бисмарка процветал.

Возможно, именно эта политика полумер и стремление угодить всем и сделали возможным приход к власти нацистов с их человеконенавистнической теорией. Во Втором рейхе многие говорили о том, что с евреями пора бы разобраться, но только говорили. В Третьем же рейхе те, кто их внимательно слушал, воплотили их "мечты" в жизнь.