Как англичане хотели травить русских химическим оружием

Многие знают, что химическое оружие впервые было применено в Первую мировую войну в апреле 1915 года недалеко от бельгийского городка Ипр. Тогда немцы выпустили 180 тонн хлора в сторону солдат Великобритании: 15 000 человек надолго вышли из строя, 5000 военнослужащих погибли. Химическая атака не принесла желаемых результатов: немецкие солдаты, видя страшное воздействие ядовитого вещества и боясь отравления, отказались занимать английские окопы.

Но на самом деле боевые отравляющие вещества применялись в этой войне и ранее, причем трижды. В 1914 году французы обстреляли германцев из гранатометов гранатами, начиненными слезоточивым газом этилбромацетатом и хлорацетоном. А за месяц до атаки на Ипре, в марте 1915 года, немцы в битве при Нев-Шанель использовали отравляющие вещества (ОВ) против британцев и бельгийцев, и затем под Болимовым — против русской армии, без особого, впрочем, эффекта.

Однако здесь стоит заметить, что идея применения отравляющих веществ в качестве оружия во время военных действий возникла отнюдь не в Германии.

Смертельное изобретение

На самом деле эта мысль родилась в умах английских изобретателей еще в начале XIX века.

Английский адмирал лорд Томас Кокрейн (граф Дандональд) начал разрабатывать химоружие задолго до Крымской войны. Еще в 1811 году при осмотре печей, которые использовались для производства серы, он заметил, что удушающий серный дым сначала поднимается вверх, а затем «падает» вниз, убивая все живое. Зная об особенностях данного производственного процесса, население близлежащих окрестностей ради своей безопасности строило свои дома не менее чем за три мили от печей (М. Павлович, «Химическая война»).

Находчивый адмирал сразу составил и передал меморандум принцу-регенту, будущему королю Великобритании Георгу IV, и тот спустя год передал документ на рассмотрение специальной комиссии, в которую входил изобретатель и пионер ракетного оружия генерал лорд Уильям Конгрив и другие специалисты, вдохновившиеся идеей массового уничтожения. Комиссия сразу же была засекречена и занялась разработками, в которых принял участие сам профессор Майкл Фарадей — химик и физик.

План графа Дандональда

О том, что англичане были готовы применить химическое оружие в Крымской войне (1853–1856 гг.), общественности стало известно лишь в 1908 году, когда были опубликованы записки графа Дандональда, который, как оказалось, составил подробнейший план уничтожения с помощью химического оружия русских батарей на Малаховском кургане и захвата города Севастополя.

В 1855 году граф Дандональд считал, что для этого достаточно 400 тонн серы и две тысячи тонн угля. Предполагалось, что перед укреплениями русских на Малаховом кургане и Редане сначала будет создана плотная дымовая завеса, для чего потребуются две тысячи бочек «газовой смолы».

Данный маневр позволит уберечь от огня русской артиллерии Мамелон — холмы, на которых находились позиции англичан и откуда планировалось обстрелять русские укрепления бомбами с сернистым газом, что, по деликатному выражению лорда, дало бы возможность «удалить гарнизон Малахова кургана».

После атаки разрушение русских батарей могла завершить артиллерия английских военных кораблей, которые подошли бы ближе к берегу под прикрытием все той же дымовой завесы. С внешними русскими артиллерийскими батареями англичанин рассчитывал разделаться, направив к ним брандеры — специальные суда, которые должны были взорваться вблизи батарей и уничтожить сернистым газом русских артеллиристов.

В воспоминаниях адмирал Кокрейн написал и о цели, которую преследовал: «…Утверждение английского морского владычества и поддержание его…навеки».

Он такой не один

Но не один лорд Кокрейн желал испытать на русских новое оружие. Некий англичанин капитан Нортон предложил снаряжать винтовки зажигательными патронами, а капитан Дисней демонстрировал общественности стеклянные бомбы с фосфором и сернистыми газом, которые лопались при ударе и воспламеняли все вокруг себя (газета «Mechanic’s Magazine», Лондон, 25 сентября 1863 года).

Перед войной также был выдан патент на изобретение химику Чарльзу Макинтошу, который придумал специальное приспособление для распыления химического вещества, воспламенявшегося при соприкосновении с кислородом. С его помощью предполагалось уничтожать укрепленные береговые батареи противника.

Попытка не удалась

Однако не стоит думать, что все обошлось и закончилось на стадии одних намерений: новое оружие все-таки было испытано на русских, но не в Крыму, а при артиллерийском обстреле английских военных кораблей города Одессы. По свидетельству контр-адмирала Михаила Францевича Рейнеке 11 апреля 1854 года англичане во время массированной бомбардировки Одессы, сбросили в каменоломни две бомбы с химическим оружием, которые по какой-то причине не взорвались. Эти бомбы были доставлены в расположение войск, чтобы артиллеристы их обезвредили. Однако они быстро отказались от своей затеи, потому что канонир, который попытался это сделать, почувствовал себя плохо, а затем у него началась рвота. Контр-адмирал указал в своих записках, что два дня канонир был болен, дальнейшая же его судьба для него осталась неизвестной. Боеприпасы решили передать для обезвреживания специалистам, сведущим в химии.

На этом история применения химоружия в Крымской войне была завершена. Неизвестно, почему англичане, всерьез готовившиеся к химической атаке, отказались от нее. Возможно, они понимали, что, во-первых, отравляющий газ способен обернуться против них самих, а во вторых, хотели сохранить втайне свои секреты, осознавая, что первое же применение газа позволит России самой обзавестись подобным оружием.

Впрочем, это недолго удерживало Великобританию: уже во время Англо-бурской войны (1899–1902 гг.) англичане успешно применили артиллерийские снаряды с пикриновой кислотой против буров.

Несмотря на то что спустя пять лет, в 1907 году решением Гаагской конвенции было запрещено использование ядовитых веществ в качестве оружия, в годы Первой мировой войны были применены 125 000 тонн отравляющих веществ, причем Германией — только 47 000 тонн, что меньше трети. Остальное пришлось на долю Великобритании и Франции. Всего за годы войны с помощью нового оружия были убиты 800 000 солдат.