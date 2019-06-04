Что стало бы с СССР, если бы Ленин дожил до 1944 года

Как известно, история не знает сослагательного наклонения, но исторический анализ без него немыслим. Гадания такого рода, связанные с Лениным, особенно распространились в начале «перестройки». Тогда они были связаны с разоблачениями злодеяний Сталина. В них обычно «добрый» Ленин противопоставлялся «злому» Сталину.

Авторы таких сопоставлений желали показать, что, если бы не его тяжёлая болезнь, вызванная ранением в 1918 году, то Ленин, дольше оставаясь у руководства коммунистической партией и советским государством, сумел бы поставить заслон амбициям Сталина. Тогда бы, мол, не было массовых нарушений «социалистической законности». В качестве доказательства приводили ленинское «Письмо к съезду» (декабрь 1922 г.), в котором он рекомендовал рассмотреть вопрос о снятии Сталина с поста генерального секретаря ЦК ВКП (б).

Сейчас, когда и о Ленине, и о Сталине опубликовано намного больше информации, чем в конце 1980-х гг., интересно было бы заново взглянуть на эту историческую альтернативу.

Долгожители в роду Ленина

Начнём с обоснования, а почему Ленин, собственно, мог прожить дольше. Ведь его отец, Илья Николаевич Ульянов , умер почти в таком же возрасте (разница на год) по той же причине (если в обоих случаях верен диагноз) — от инсульта. Однако в роду у Ленина были и долгожители. Вряд ли можно сомневаться, что его кончина была ускорена болезнью, о причинах которой говорить здесь не будем. Если бы не она, то неизвестно, насколько ещё могло бы хватить здоровья у Ильича. Тем более, что знавшие его люди всегда отмечали его весьма крепкое до революции здоровье.

Дед Ленина по отцовской линии умер в 68 лет, бабушка — в 71 год, его мать Мария Александровна умерла в 81 год, старшая сестра Анна — в 69 лет, младший брат Дмитрий — в 68, племянница Ольга — в 89. У Ленина вполне могли быть шансы дожить до 70-75 лет, во всяком случае — до возраста Сталина (74 года). И если бы так было, то Ленин умер бы только в 1944 году, то есть застал бы на посту руководителя Советского государства начало и большую часть Второй мировой войны. Или не застал бы? Быть может, при нём такой войны вовсе не случилось бы?

Попробуем представить себе, какой могла быть политика Советского государства, и как могла развиваться ситуация в мире, если бы Ленин руководил СССР, по крайней мере, до середины 1930-х годов.

Явные отличия от сталинского курса

Внутрипартийная борьба происходила бы и при Ленине, но не смогла бы достигнуть такого ожесточения, если бы Ленин сохранял положение над схваткой. Следовательно, массовых репрессий в партии и госаппарате при нём не возникло бы. Не произошло бы многочисленных процессов над «врагами народа» и «контрреволюционерами» из интеллигенции. Причём не только Ленин, но и Троцкий, ценили эту прослойку, поскольку до революции сами к ней принадлежали.

Конкретная модель устройства СССР с равноправием союзных республик была принята в конце 1922 года по настояниям Ленина, вопреки плану Сталина об «автономизации» союзных республик, то есть их включения в РСФСР. Можно предполагать, что, если бы Ленин продолжал править, то реальное устройство СССР было бы ближе к подлинной федерации. Самостоятельность союзных республик от Москвы была бы намного сильнее, чем она была при Сталине. Формальное деление СССР на союзные и автономные республики отличалось бы несущественно, но по содержанию это была бы другая модель отношений союзного центра и республик.

Ленин испытывал неприязнь к формам старого режима. Он бы не стал проводить реставрацию названий офицерских чинов и погон в Красной армии, не стал бы взывать к «великому историческому прошлому». Хотя Ленин был не чужд собственного понимания патриотизма (вспомним декрет «Социалистическое отечество в опасности!» ещё от 21 февраля 1918 года), но он вряд ли стал бы апеллировать к образам Петра Первого, Ивана Грозного Александра Невского , царских полководцев. Эту политику Сталин начал осуществлять ещё до войны. При Ленине её трудно представить.

Также трудно представить, чтобы Ленин придал какое-то значение консервативной православной церкви и помог восстановить её институты. Скорее, он позволил бы Луначарскому дальше проводить эксперимент с обновленческим вариантом православия.

Но очень многое зависело от общего курса в строительстве социализма как внутри страны, так и вне её.

Нэп как предвосхищение современного китайского социализма

Высказывания Ленина можно было приспособить, как это делали потом Сталин и его противники в борьбе за власть, для обоснования буквально любого поворота «генеральной линии партии». У Ленина можно было найти аргументы как за продолжение новой экономической политики (нэпа) с его рыночными отношениями и ограниченным частным предпринимательством, так и за её свёртывание, как за сотрудничество с буржуазными государствами и строительство социализма в одной стране, так и за мировую революцию. Ленин был гибким тактиком. Вдобавок он, как никто другой в партии, мог придумать и обосновать какой-то новый курс буквально из ничего.

Продолжение его правления имело бы такое важное преимущество перед схватками его эпигонов: ему не требовалось резких политических поворотов в борьбе за власть, ибо его авторитет внутри партии был непререкаем. Ленин бы реагировал лишь на те сигналы, которые диктовали изменения политического курса ради сохранения власти коммунистов

В этом плане продолжение нэпа после 1928 года представляло собой благоприятные условия для большевистской партии. Вряд ли Ленин пошёл бы на его свёртывание в это время. А в конце 1929 года разразился великий экономический кризис капиталистической системы. В реальной истории СССР не мог им воспользоваться, так как ещё раньше Сталин затеял разорительную переделку всего социально-экономического строя страны. Но если бы такого решительного скачка не было, то СССР находился бы в выигрышной, особенно в плане пропаганды, ситуации по сравнению с западными странами.

Правда, при этом могла возникнуть возможность соблазна принести революцию в Западную Европу на штыках Красной армии, как это уже было в 1919-1920 гг. И дальнейшие исторические сценарии разветвляются так широко и разнообразно, что их уже невозможно обозреть в одной статье.

Впрочем, если бы Ленин сумел додуматься до курса «мягкой силы» в отношении Запада, при сохранении стратегии «мирного сосуществования», то весьма вероятно, что СССР смог бы раньше занять положение такой же доминанты на значительной части Европы, чем это было сделано при Сталине, причём ценой многомиллионных жертв советских народов. Сама же экономическая модель Советского Союза могла обнаруживать сходство с моделью современного Китая, причём опять-таки без чрезмерных потрясений.