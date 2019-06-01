Петр I: главные тайны первого российского императора

В Москве судачили: «Государь не русской породы, и не царя Алексея Михайловича сын». Однозначным доказательством служило то, что царь благоволит к немцам — значит и сам из их числа. Спорили только о том, когда и кто подменил монарха.

Говорят, царь не настоящий!

По одной версии случилось это еще в колыбели. Коварные чужеземцы выкрали царевича у зазевавшихся мамок и заменили «немчонком».

По другой легенде виновата в подмене сама царица Наталья Кирилловна. Дескать, супруг Алексей Михайлович грозил «разлюбить» жену, если она родит ему дочь, потому новорожденную царевну подменили мальчиком, взятым в немецкой слободе. Его потенциальным отцом называют, естественно, Франца Лефорта , одного из верных соратников Петра.

Слухи о подмене набирают силу после возвращения Петра из-за границы. Говорят, царя замуровали в стену в Риге, засмолили в бочке где-то в Германии или даже замучили в Стокгольме по личному приказу королевы Кристины. А на его место прислали, разумеется, «немца».

Наиболее фантастический вариант этой легенды создают старообрядцы, которым тоже изрядно досталось от Петра. По их мнению, он — антихрист на престоле, а истинный царь принял старообрядчество и скрывается в скитах.

Кукуйская царица

Петр действительно был тесно связан с немцами, с некоторыми — особыми узами. В 1690-м году на пиру в доме виноторговца Иоганна Георга Монса Франц Лефорт знакомит молодого царя с дочерью хозяина дома, красавицей Анной. На долгие годы девушка становится фавориткой Петра I.

Удивительно, но русский царь не просто увлекся хорошенькой немкой, а всерьез собирался жениться на ней. Москвичи не любили Анну за взяточничество, и воспринимали ее как причину ссылки Евдокии Лопухиной, жены Петра, и ссоры царя с сыном. Ее насмешливо прозвали «Кукуйской царицей» по названию немецкой слободы — Кукуя.

И быть на русском престоле императрице Анне, если бы не вскрылись ее измены Петру. Оскорбленный царь повелел посадить коварную возлюбленную под домашний арест. Лишь через несколько лет ей разрешили вступить в брак, который, впрочем, оказался недолгим.

Существует романтическая легенда, будто Петр и Анна познакомились во время страшных событий 1689 года, когда юная немка спасла царевича от стрелецкого бунта.

Темная башня

Во время стрелецкого бунта полк Лаврентия Сухарева встал на защиту царевича Петра. В память об этом Петр приказывает возвести Сухаревскую башню.

Долгое время там находилась Школа математических и навигационных наук — первое в России учебное заведение, готовившее военных инженеров. Но была у башни и тайная жизнь. Существует предание, что в Рапирном (фехтовальной) зале, наверху Сухаревой башни проходили заседания секретного Нептунова общества под председательством Франца Лефорта и Якова Брюса, возглавлявшего школу.

Молва называла Брюса чернокнижником, говорили, что он продал душу дьяволу. Слухи были не беспочвенны: он интересовался астрономией и алхимией, выпустил популярный календарь с пророчествами. Что же касается загадочного Нептунова общества, в которое входил сам царь, то его считают первой на Руси масонской ложей.

Так это или нет, но до самого своего конца башня привлекала кладоискателей и любителей загадок, мечтавших найти рукописи и эликсиры, спрятанные «колдуном с Сухаревской башни».

«Петербургу быть пусту»

Первым браком Петр был женат на русской дворянке Евдокии Лопухиной. Молодую жену, навязанную матерью, император не любил, несмотря на то, что она подарила ему сына и будущего наследника. Через год после заключения брака Петр сошелся с Анной Монс. Евдокию уговаривали уйти в монастырь, но царица отказывалась, объясняя, что ей нужно заботиться о малолетнем сыне.

Наконец, раздосадованный ее упрямством Петр, велит насильно увести супругу в монастырь. Тут-то царица и изрекла свое пророчество, повторенное впоследствии, многими недругами Петра: «Месту сему быть пусту!»

Кроме гибели Петербурга, опальная царица якобы предсказала, что царя охватит страшная болезнь, и только она сможет его исцелить. Тогда Петр снова призовет ее к себе, и заживут они лучше прежнего. Узнаем мы это из протоколов допроса царевича Алексея. Печальная история слишком напоминает фантазии мальчика о том, как «папа и мама снова будут жить вместе». Евдокия пережила неверного мужа, горемычного сына, и счастливых соперниц, выйдя из заточения при кратком правлении своего внука Петра II.

Шекспировские страсти

В конце XVIII века в подвалах Кунтскамеры были обнаружены две заспиртованные головы. Одна принадлежала Виллиму Монсу (брату той самой Анны) — фавориту Екатерины I, который был казнен ревнивым Петром. Другая, женская — Марии Гамильтон, фрейлине императрицы и любовнице императора. За что же была обезглавлена прекрасная шотландка?

Мария пользовалась благосклонностью Петра, но свое сердце отдала царскому денщику Ивану Орлову . Чтобы любимый к ней не охладел, девушка дарила ему драгоценности, похищенные у императрицы. Когда же Мария забеременела, то решила скрыть этот факт, а новорожденного своими руками утопила и велела горничной избавиться от мертвого младенца. Преступление раскрыли, а Мария была обезглавлена на Троицкой площади. По некоторым версиям, царь отказался смягчить наказание юной фрейлине потому, что убитый ребенок мог с равным успехом быть его сыном.

Внебрачный сын

Михаил Васильевич Ломоносов — фигура для российской науки столь же значимая, сколь Петр I — для российской политики. Существует легенда, что Михайло Ломоносов — сын Петра. Какие же аргументы приводят ее сторонники?

Во-первых, внешнее сходство — оба были высоки ростом, с маленькими ступнями и руками. Во-вторых, похожий характер — и царь, и ученый отличались вспыльчивым нравом. В-третьих, удивительный путь, проделанный Ломоносовым: от старообрядческой деревни до императорского дворца и Академии наук . И, наконец, невероятная, можно сказать, сыновья почтительность, с которой Ломоносов говорил о Петре.

Возможно, причиной появления легенды стало то, что Ломоносов при поступлении в Славяно-Греко-Латинскую академию пришлось выдавать себя за внебрачного сына некоего видного дворянина.

Завещание Петра

Петр I умер, не успев назначить наследника. После него престол заняла Екатерина I, а затем последовала долгая политическая чехарда, именуемая Эпохой дворцовых переворотов.

В 1812 году после краха наполеоновского нашествия становится известно о неком «Завещании Петра I». В 1836 году оно публикуется, правда, на французском языке. В завещании Петр, якобы, призывал преемников вести постоянные войны с Европой, разделить Польшу, завоевать Индию и нейтрализовать Турцию. В общем, добиться полной и окончательной гегемонии в Евразии.

Достоверность документу придавала часть уже исполненных «заветов», к примеру, раздел Польши. Но, в конце XIX века документ был тщательно изучен и признан поддельным.