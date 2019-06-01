Сколько денег потерял СССР из-за «сухого закона»

16 мая 1985 года вышел знаменитый горбачевский указ «Об усилении борьбы с пьянством». Несмотря на то, что антиалкогольная кампания была свернута уже через 2 года, ее последствия ощущались вплоть до конца 90-х.

Приступая к реализации антиалкогольной программы власти, что называется, взяли с места в карьер: цены на алкоголь подскочили в 2,5-3 раза, были закрыты 2/3 точек торгующих спиртным, а максимальный штраф за распитие горячительных напитков в общественных местах достиг 100 рублей.

Следует признать, что драконовы меры имели под собой основание. Ситуация с пьянством в СССР к середине 80-х достигла критического уровня. Только по официальным данным в стране насчитывалось около 5 млн алкоголиков, среди них немало женщин. Пьянство порождало низкий уровень производительности труда, увеличение количества ДТП, рост числа брошенных детей и многие другие проблемы.

По данным Института социологии Академии наук СССР, ежегодный ущерб народному хозяйству от злоупотребления спиртным оценивался в сумму от 80 до 100 миллиардов рублей. Ситуация требовала неотложного вмешательства высшего руководства страны.

Несмотря на существенные перегибы антиалкогольная кампания принесла ряд положительных результатов. За два года ограничительных и запретительных мер удалось повысить рождаемость (в среднем на 500 тыс. в год), причем ослабленных новорожденных стало на 8% меньше, а также увеличить продолжительность жизни (на 2,6 лет). По подсчетам демографов, сухой закон помог сохранить жизни по меньшей мере миллиона человек.

Благодаря борьбе с пьянством удалось наладить трудовую дисциплину: прогулы и технические простои сократились примерно на 41%. Заметно улучшилась статистика по дорожным происшествиям и несчастным случаям на производстве — количество инцидентов снизилось примерно на 30%, а преступность уменьшилась на внушительные 70%.

Антиалкогольная кампания стимулировала рост теневой экономики, и, как следствие, привела к накоплению первоначального капитала спекулянтов, ежедневная прибыль которых могла доходить до астрономических 200% процентов.

А вот государственный экономический сектор от сухого закона имел лишь потери. К 1985 году оборот алкогольной продукции давал до 25% поступлений в бюджет, за счет высокой стоимости спиртного государство могло дотировать цены на хлеб, молоко, сахар. Только за первый год антиалкогольной кампании казна недосчиталась минимум 37 млрд рублей.

Помимо экономических проблем СССР получил осложнения в международных отношениях. Из-за отказа закупать вино Болгария, Румыния и Венгрия предъявили советскому руководству претензии, предложив заменить алкогольную продукцию другими товарами, чтобы как-то компенсировать убытки.

Массовое недовольство населения и начавшийся в 1987 году экономический кризис заставили правительство постепенно свернуть антиалкогольную кампанию. И хотя борьба с пьянством продолжалась вплоть до 1990 года, объем продажи и потребления спиртного стал неуклонно расти.