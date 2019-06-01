На какие деньги жил Максим Горький в СССР

Широко известен хрестоматийный образ — пролетарский писатель, бессребреник и чуть ли не босяк. Как бы не так! Горький с детства жил в достатке, любил хорошо одеваться и вкусно есть. Материал не призван очернить образ писателя — лишь дать иную, основанную не на пропаганде, а на реальности, точку зрения.

Маленький барчук

Начнём с происхождения. Появился на свет Алёша Пешков в Нижнем Новгороде 16 (28) марта 1868 года в усадьбе деда-купца. Отец работал управляющим большой пароходной конторы. Пешков рано осиротел, а прижимистый дед не баловал мальца денежными реками, но жил будущий Максим Горький лучше 90% других нижегородцев.

Преподнесённый им позже как трагедия уход « в люди» — обычная для его круга практика тех лет. «Мальчик на побегушках» получал 2-5 рублей в месяц. Для сравнения — волжский бурлак имел 15-16 рублей, матрос — 15—20 рублей при несравнимо более тяжёлых условиях работы. Добавим, что жили «мальчики на побегушках» бесплатно в хозяйском доме, кормили их не реже трёх раз в день — тоже бесплатно, с горячей едой.

Скитания в молодости по России — прихоть, если не грамотный PR-ход, тогда как раз пошла мода на босяков, бродяг и прочих маргиналов.

Впервые подпись «Максим Горький» появляется под рассказом «Макар Чудра», вышедшем в сентябре 1892 года в газете «Кавказ» (Тифлис).

Нижегородский бомонд

Вернувшись на родину, Горький вращается среди, как сейчас бы сформулировали, региональной элиты — ведущие купцы и промышленники, театралы, чиновники. Дружит с Фёдором Шаляпиным . Осуществляет мечту друга, подарив ему деньги на создание школы в 1902 году — сам внёс немалый пай и собрал с нижегородского купечества нужную сумму. Школа работает до сих пор, носит имя Шаляпина.

Горький осознаёт силу фотографии, охотно позируя нижегородскому модному фотографу Максиму Дмитриеву . Живёт в хорошо обставленных квартирах.

Босяков он наблюдает, разве что, в Бугровской ночлежке (Бугров — один из ведущих хлебопромышленников Поволжья, вёл большую благотворительную деятельность). Итогом становится пьеса «На дне». Она с успехом идёт не только в МХТ, но и на зарубежной сцене. В одном только театре Макса Рейнхардта прошло более 600 представлений, с переаншлагом. Из роялти Горький финансирует большевиков. Схема следующая: по 40% — большевикам и на счёт Горького в банке, 20% — агенту, которым стал Александр Парвус. Да-да, тот самый известный сподвижник российской революции.

Зарубежные вояжи

Горький много путешествует. Так, в Нью-Йорк он прибывает в 1906 году в роскошной каюте океанского лайнера, которую делит с актрисой Андреевой. Круиз оплачен из кассы РСДРП.

В США Горький выступает за немалые гонорары, посещает приёмы и обеды в свою честь. Успевает сорвать кредит царскому правительству, который намеревались было дать финансисты с Уолл-стрит: полмиллиарда долларов.

В Россию писатель вернулся только в 1913-м году и снова покинул страну после октября 1917-го, рассорившись с победившими большевиками. Живёт на вилле с прислугой на острове Капри, где уже обитал в 1909-1911 годах, поражая гостей роскошью.

Back in the USSR

Товарищ Сталин смог зазвать Горького в СССР только в 1931 году. Сделал главой Союза писателей СССР и назначил гениальным пролетарским писателем.

Произведения Горького выходят миллионными тиражами, из бюджета идут немалые суммы на содержание писателя. Советское руководство отдаёт Горькому ему бывший особняк Рябушинского на Спиридоновке, дачи в Горках и Крыму. Только в 1936 году семья Горького обходилась бюджету в 130 тысяч рублей в месяц. Расходы шли по линии Второго отделения Административно-хозяйственного управления НКВД.

Гонорар рядового писателя за книгу — 3 тысячи рублей, средняя зарплата в крупной промышленности — 231 руб. /месяц.

В ответ Горький поддерживал репрессии и восхвалял спецслужбы. В статьях называл «вредителей» мухами, солитерами, паразитами, получеловеческими существами, дегенератами.