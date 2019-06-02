Семеновский полк: как дети дворян попадали на службу в пушкинскую эпоху

6 июня — 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В своих произведениях он писал о предках, современниках и об эпохах, в которых те жили. Один из лучших примеров — это повесть «Капитанская дочка», сообщает корреспондент «МИР 24» Максим Васильчук.

Из повести Александра Пушкина «Капитанская дочка»: «Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя В., близкого нашего родственника». Так Пушкин описывает неофициальную систему поступления на службу детей из дворянского сословия.

Семеновский лейб-гвардии полк, куда записали Петрушу Гринева, занимал территорию вдоль Загородного проспекта. Специально для личного состава было построено 300 казарм и офицерских домов. Одно из таких зданий сохранилось здесь до сих пор. В подвале работала кухня, на первом этаже жили офицеры, на втором расположилась канцелярия.

Чтобы получить офицерский чин, нужно было отслужить не менее 15 лет. Поэтому дворянин записывал своих детей в полк с рождения, а потом брал для них что-то вроде учебного отпуска. И вот 16-летний юноша попадал в армию уже в звании, например, подпоручика. Конец этому положил Павел I, который уволил из рядов армии почти три тысячи офицеров.

«Он решил навести порядок в армии, в том числе и в гвардии. Он уволил генералов, высших офицеров, низших офицеров, которые никогда в армии не были, но получали зарплату, получали всякие льготы», — говорит историк, журналист Александр Мясников

Самый верный путь к офицерскому званию в пушкинскую эпоху шел через кадетский корпус. Как, впрочем, и сейчас. Например, в Нахимовском училище ребят готовят к военной службе после начальной школы. Через семь лет нахимовец получает звание вице-старшины 1 статьи и дальше поступает в военный вуз.

Кстати, старший сын Пушкина, Александр Александрович, был воспитанником Пажеского корпуса, который располагался в Воронцовском дворце. Александр Пушкин Младший дослужился до звания генерал-лейтенанта.

Впервые повесть «Капитанская дочка» была опубликована в журнале «Современник» в 1836 году.

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