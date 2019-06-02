«Самый страшный русский бог»: кто такой Троян, которому поклонялись скоморохи

Когда современный человек слышит слово «Троян», то можно не сомневаться: скорее всего, он подумает, что речь идет о вредоносной программе, проникающей в компьютер без ведома владельца. Самые образованные вспомнят, вероятно, римского императора Траяна. И уж точно, никому и в голову не придет вспомнить в связи с Трояном скоморохов.

Между тем сегодня ряд авторов, в том числе и авторитетные в среде родноверов и сторонников теорий из области «фолк-хистори» Андреев, Синельников и Шеховцов, считают, что таковая связь существовала на протяжении многих столетий.

Имя Троян встречается только в двух древнерусских текстах. Прежде всего, это «Слово о полку Игореве», где фигурируют «века Трояна», «земля Трояна» и «тропа Трояна». Несмотря на обилие интерпретаций и истолкований, эти места остаются темными. Второй текст — апокриф «Хождение Богородицы по мукам». В нем описываются мучения, уготованные разным грешникам, в том числе и тем, кто верит в языческих богов Трояна, Хорса, Велеса и Перуна. Оба произведения датируются XII веком, когда пережитки язычества были в обществе еще довольно сильны.

По представлениям современных историков и фольклористов Троян проник в древнерусскую культуру из преданий и поверий южных славян. У сербов Троян предстает в виде демона с тремя головами. Одна пожирает людей, другая — скот, третья — рыбу. Это ночное чудище, которое днем прячется от смертоносных для него лучей солнца. Он навещает свою полюбовницу по ночам и не покидает ее до той поры, пока не запоют петухи. Брат женщины вырезал языки у петухов, и Троян пропускает рассветный час. Он скачет домой, но, видя, что не успевает до восхода солнца, прячется в стог сена. Коровы растаскивают стог, тогда он заворачивается в плащ и ложится под кустом, надеясь на тень. Прохожий, видя лежащего под кустом человека в богатом плаще, сдергивает плащ, и Троян погибает под лучами солнца.

Как ни странно, этого незадачливого демона многие фольклористы видят прямым наследником славного римского императора Траяна. В I-II веках он захватил Балканы и Дакию (современная Румыния) и вошел в прямое соприкосновение с праславянским миром. Римских цезарей обожествляли, и, возможно, это обожествление в среде варварских народов пошло дальше, по пути превращения Траяна в полусказочное существо, наделенное то ли демоническими, то ли божественными чертами.

Другие выводят имя Трояна не от римского императора, а от числа «три». В самом деле Троян в большинстве преданий трехглав. Славянская традиция знает трехглавых богов и трехглавых кумиров. Эта трехглавость означает власть над тремя мирами: подземным или потусторонним, земным, в котором живем мы, и небесным, где обитают боги. Поскольку мы практически не располагаем сведениями ни о пантеоне языческой Руси, ни о мифах и преданиях дохристианской эпохи, то по поводу взаимоотношений реального Траяна и трехглавого божества славян сейчас остается лишь строить предположения.

А какова же связь Трояна со скоморохами? По мнению родноверов культ Трояна с древних времен был связан со скоморохами, которым это божество покровительствовало.

А. Синельников даже приводит легенду о том, что некогда Троян в благодарность за то, что они его потешили, подарил скоморохам волшебную серебряную маску. Скоморохи стали первыми жрецами Трояна и спрятали маску на вершине Замри-горы (сейчас это Московская область). Каждый год на Ивана Купалу они приходили на эту гору и справляли здесь свои культы, поклоняясь Трояну. Маска выполняла все их желания. Потом начались гонения на скоморохов, и они «переквалифицировались» в бродячих торговцев-офеней, сохранив древний сакральный язык и свои тайные мистерии на Замри-горе.

При всей заманчивой живописности этой теории нужно сказать, что ни в одном источнике, признаваемом академической наукой, об этой преемственности от жрецов Трояна к скоморохам и далее к бродячим торговцам-офеням ничего не найдено.