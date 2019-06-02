За что расстреляли рабочих в Новочеркасске

Советская власть всегда подчеркивала, что является властью рабочих и крестьян, однако трагические события в Новочеркасске 2 июня 1962 года доказали обратное.

Мрачная страница оттепели долгое время замалчивалась — приказ власти стрелять по своим гражданам, которые вышли на мирную демонстрацию нельзя было бы объяснить даже самым ловким партийным идеологам. Что же произошло?

Как это часто бывает, события сразу обросли легендами, хотя причиной стала комбинация сразу нескольких факторов. Руководство завода имени Буденного должно было наладить выпуск локомотивов нового поколения. От этого зависело увеличение оборота железнодорожных перевозок по всей стране, поэтому директор завода Борис Курочкин докладывал о ходе работ сразу в столицу. Москва настаивала на ускорении. Можно было запустить новое оборудование, которое уже пришло на завод, но не было установлено.

Однако потребовалось бы время на обучение рабочих и ликвидацию старых станков. Поэтому было решено увеличить нормы выработки и изменить расценки, ориентируясь на показатели лучших рабочих. Все это совпало со значительным повышением цен на мясо, масло и другие продукты. Причем под удар попали даже привилегированные рабочие сталелитейного цеха.

Сыграли свою роль и другие факторы — например, многолетняя жизнь в бараках и отсутствие жилищных перспектив.

1 июня возмущенные рабочие пришли к директору, но понимания не нашли — у него «горел план». По распространенной версии, он грубо заявил, что если не хватает денег на мясо, то есть пирожки с ливером. Это окончательно вывело из себя людей, к бастующим литейщикам присоединился и компрессорный цех. Люди не расходились до глубокой ночи, хотя с территории завода их вытеснили. О бунте сразу же сообщили в Москву, а в ночь на 2 июня ввели танки.

На следующий день рабочие заблокировали железнодорожные пути и отправились в центр, к зданию горкома. К ним присоединились и прохожие, в том числе женщины с детьми. Присутствие военных лишь разозлило людей. Прибывшие автоматчики окружили горком и заставили людей отойти. Начальник Новочеркасского гарнизона Иван Олешко попытался уговорить людей разойтись, но безуспешно.

Конкретной повестки не было, люди требовали улучшений условий труда, квартир, некоторые предлагали захватить телеграф и почту, чтобы отправить обращение к народу всей страны, получить поддержку от таких же рабочих других заводов и городов.

Первые два залпа были в воздух, а затем произошло страшное — автоматчики открыли огонь по безоружным людям. Впрочем, до сих пор точно неизвестно, кто именно начал палить по людям. Есть версия и о пулеметчиках на крышах.

Очевидцы вспоминали о панамках детей на залитой кровью площади. Впрочем, в известных списках жертв детей нет, но не исключено, что их родители побоялись заявить о них.

По официальной версии жертвами трагедии стали 26 человек, а 87 были ранены. Впрочем, родственники так и не смогли получить тела убитых, их похоронили ночью. И сколько их было на самом деле — неизвестно.

Всего по этому делу было арестовано 112 человек, среди 7 были приговорены к высшей мере за бандитизм и «попытку свержения советской власти». Остальных приговорили к длительным тюремным срокам.

Несмотря на то, что бунт сразу же был засекречен, а доступ в город в июньские дни был ограничен для всех приезжих, кроме имеющих там прописку, власть все же отреагировала на ситуацию в городе. В Новочеркасске наладили снабжение и запустили массовое жилищное строительство. Однако заставить горожан забыть о трагедии не смогли.

Почему в общем-то рядовая для тех лет ситуация вылилась в мятеж, а власти отказались услышать людей после провозглашенных оттепельных свобод?

С одной стороны, именно обстановка оттепели позволила людям более открыто выражать свои мысли и претензии. При этом жители Новочеркасска не могли не сравнивать свою жизнь с жизнью столиц и развитых областных центров, многие ограничения по передвижению были сняты. За десятилетия сталинского контроля у людей накопилась усталость от неизбежного разрыва между лозунгами и реальностью. И инцидент стал лишь последней каплей.

С другой стороны, Хрущев боялся дальнейшей либерализации, невольным инициатором которой он стал. Его страшила потеря власти, как из-за социальных потрясений, так и из-за интриг товарищей по партии, среди которых далеко не все одобряли новый курс на десталинизацию. Он посчитал, что должен проявить твердость. В результате погибли люди. А через 2 года его все равно отстранили от руководства.