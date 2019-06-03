Жена похоронила мужа ради страховки, но его нашли живым

Ирина Воротинова инсценировала смерть своего мужа ради страховки в два миллиона долларов. Спустя три года живого «покойника» нашли в Молдавии. Теперь семья расплачивается за идеально продуманное преступление, а полиция ломает голову — кто на самом деле был захоронен в Соединенных Штатах. В хитросплетениях дела разбиралась «Лента.ру».

Цена смерти

В марте 2010 года 54-летний Игорь Воротинов, на тот момент проживавший в США, застраховал свою жизнь на два миллиона долларов. Мужчина неоднократно жаловался на проблемы с сердцем. В случае его смерти деньги должны были достаться его супруге Ирине.

В январе следующего года Воротинов поехал на две недели в Минск, после чего вернулся в штат Миннесота. Спустя два месяца он снова отправился в Белоруссию, а в апреле якобы попал в больницу из-за проблем с сердцем. Жена и сын приехали его навестить, но вскоре вернулись домой в США.

По словам очевидцев, последний раз Игоря видели в Кишиневе: мужчина выпивал алкоголь с родственником в одном из баров.

Federal court

Морг, в который привезли тело мужчины с документами Игоря Воротинова

В начале октября в молдавской деревне Кожушна обнаружили тело мужчины с паспортом Воротинова, его гостиничными картами и мобильным телефоном. По словам местного следователя, покойник лежал в кустах возле грязной дороги. Следователи не заметили на теле усопшего признаков насильственной смерти. К моменту обнаружения труп начал разлагаться.

Заручившись помощью сына, полицейский привез мертвеца в государственный морг Кишинева — полуразрушенное одноэтажное здание без специального холодильного оборудования и кондиционеров. Судмедэксперт заключил, что мужчина умер от сердечного приступа.

Получив сообщение о предполагаемой смерти бывшего мужа, Ирина Воротинова немедленно прилетела в Молдавию. 52-летняя женщина опознала в умершем своего супруга и предупредила о кончине отца двух взрослых сыновей. Забрав свидетельство о смерти, она кремировала тело и вернулась обратно в США с его прахом.

Спустя месяц Ирина организовала похороны на кладбище города Миннеаполиса, штат Миннесота. Проститься с Игорем Воротиновым приехали родственники и знакомые из России.

Воскрешение

В июне 2012 года старший сын Алкон поехал в Молдавию в гости к другу семьи и случайно заметил на одной из вечеринок живого отца. Как оказалось, найденный труп и прах в урне не имели к Воротинову никакого отношения. Тогда родители раскрыли сыновьям страшную тайну на два миллиона долларов.

Внезапное «воскрешение» отца сильно повлияло на Алкона, в то время как его брат предпочел оставаться в стороне. Сын, некогда смирившийся с кончиной родителя, испытывал сильные противоречивые чувства, сам он их охарактеризовал как «эмоциональные американские горки». Ему потребовалось время, чтобы прийти в себя после похорон и поминальной службы.

Minneapolis Police Department

Игорь Воротинов

По словам прокурора, Ирина запросила деньги у страховой компании уже через три дня после фиктивных похорон мужа. Для подтверждения смерти Игоря страховщики запросили фотографию умершего, однако дело было продумано до мелочей. В сговоре принимали участие и сотрудники страховой компании, и полицейские, и судмедэксперт. Все они заявили, что на момент произошедшего у них не было на руках устройства с камерой.

В марте 2012 года Ирина получила два миллиона долларов. Согласно уговору, бывшие супруги разделили выплаченные «вдове» деньги. В течение следующих трех лет большая часть этой суммы была переведена на банковские счета в Молдавии, Венгрии и Швейцарии. 29-летний Алкон принимал участие в некоторых сделках, но позже отрицал свою причастность.

Другая жизнь

В то время как полиция и родственники считали Игоря мертвым, мужчина сменил имя. Теперь его звали Николай Патока, и он беспечно жил и тратил деньги на Украине и в Молдавии. Его старший сын Алкон продолжал навещать отца. Однажды на празднование Нового года он приехал вместе с матерью. Алкон подозревал, что рано или поздно регулярные поездки должны были привлечь внимание окружающих.

18 июня 2013 года некто анонимно позвонил в ФБР и сообщил, что Игорь Воротинов на самом деле жив и скрывается за пределами территории Соединенных Штатов под липовым именем. После очередной поездки к «мертвому отцу», 27 ноября того же года Ирину с сыном задержала служба таможенного и пограничного контроля США. У путешественников конфисковали личные вещи и подвергли их тщательному осмотру.

На компьютере Алкона нашли фотографии, подтверждающие фиктивность смерти Воротинова. На снимках, сделанных в 2013 году, мужчина позировал со своими родственниками. Полицейские занялись поисками неуловимого мошенника, а Ирину и ее сына арестовали. Испугавшись сурового наказания, Алкон предоставил компрометирующую информацию о родителях, однако в последний момент пошел на попятную.

Сын позвонил отцу, все еще находящемуся в Молдавии, и передал телефон прокурорам. Преступник на ходу выдумывал сложную историю своего похищения, чтобы выгородить бывшую жену. Он уверял полицейских, что друзья из Молдавии инсценировали его смерть, после чего выкрали его и забрали все деньги от страховой компании себе. Алкон решил подыграть отцу и добавил, что похитители требовали у него выкуп. По их словам, Ирина не была замешена в мошеннической схеме.

«Все это было так глупо — сочинять на ходу нелепую историю собственного похищения и инсценировки смерти некими похитителями, — отметил прокурор. — Он пытался выгородить Ирину, не поставив ее в известность, а в результате добился обратного результата: женщина во всем созналась».

Расплата по счетам

В 2015 году Воротинова и его жену обвинили в мошенничестве, связанном с почтовой и телеграфной связью. Ирина призналась, что участвовала в денежных операциях с собственностью, полученной незаконным путем. В 2016 году женщину приговорили к тюремному заключению на 3 года и один месяц. Алкон получил три года лишения свободы условно за пособничество. Теперь семье предстоит вернуть два миллиона долларов, полученных незаконным путем.

14 ноября 2018 года Воротинова арестовали в Молдавии и через три дня экстрадировали в США. 19 ноября он предстал перед судом в городе Миннеаполис, штат Миннесота. Финальное слушание и вынесение приговора пройдет в июле.

@Alkon101889

Алкон Воротинов

«Чета Воротиновых провернула довольно сложную схему, — пояснил федеральный прокурор в материалах дела. — Теперь мы знаем, что в Молдавии на самом деле был труп человека. Полицейские осматривали урну с прахом на кладбище города Миннеаполиса, и там действительно находились человеческие останки. Каким-то образом молдавских чиновников подкупили, чтобы они написали в документах, будто Игорь умер. Преступление было тщательно продумано и скоординировано».

Адвокат Ирины и ее сына Мэтью Мэнки отметил, что семье придется пожизненно расплачиваться за грехи Игоря Воротинова, доживая оставшиеся годы в нищете. При этом мошеннику все же удалось получить свое — несколько лет он беспечно жил в комфорте и богатстве со своей новой подружкой на территории Приднестровья.

Больший груз обязательств пал на плечи Алкона, который случайно ввязался в преступные проделки родителей. В ноябре 2011 года, когда Ирина подала мошеннический иск в страховую компанию, у нее произошел рецидив рака молочной железы. Она перенесла дорогостоящее лечение: две мастэктомии и химиотерапию, прежде чем остаться на улице с пустыми карманами. Ее дом продали на аукционе, чтобы покрыть долги. До вынесения приговора женщина жила в субсидируемом жилье, которое выделяют «нуждающимся уголовникам».

По словам Мэнки, Алкон пытался покончить жизнь самоубийством. Из-за смертельной болезни его мать признали нетрудоспособной. «Он будет расплачиваться за страховку до конца своей жизни», — заключил адвокат.