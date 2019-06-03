В русском языке обнаружили новый союз

О своем открытии сообщили на официальном сайте русисты Тюменского государственного университета.

Специалисты отмечают, что в современной речи служебная единица «в смысле» стала выполнять функцию союза. При этом эксперты отмечают, что случаи применения этой единицы в качестве союза впервые были отмечены еще в начале XX века, а в последние 30 лет произошел всплеск использования «в смысле» в качестве синонима союза «то есть».

Причину такой «смены квалификации» служебной единицы «в смысле» специалисты видят в этимологической связи союза с существительным «смысл».

Причину этого ученые видят в этимологической связи союза с существительным "смысл".

"Так говорящий дает понять, что далее последует интерпретация, пояснение ранее сказанного, либо, если мы имеем дело с репликой-переспросом, побуждает собеседника к такому объяснению",

— пояснили в учебном заведении.

При этом специалисты уточняют, что между союзами «то есть» и «в смысле» есть существенное различие: если в первом случае указывается на завершенность, то новый союз подразумевает динамику, развитие.