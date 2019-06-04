30 лет назад случилась крупнейшая в СССР катастрофа на железной дороге

30 лет назад произошла крупнейшая в истории России железнодорожная катастрофа. Тогда случился взрыв газа — прямо возле перегона. В тот момент там проходили сразу два пассажирских поезда. Погибли более 500 человек. События 4 июня 1989 года вспомнил корреспондент «МИР 24» Родион Мариничев.

На 1710-м километре Транссиба, как и 30 лет назад, густой лес. Деревья успели вырасти настолько, что о той самой ночи напоминаний почти никаких. Только памятник погибшим. «Здесь оборванные провода в тот момент были, искры сверкали, люди некоторые ходили, и были брошенные вагоны, в которых люди бегали — не могли выйти, потому что они горели заживо», — отметил председатель Красновосходского сельсовета в 1989 году Сергей Косматков. Сергей Косматков на месте катастрофы оказался одним из первых. В ночь на 4 июня 1989-го его, как и жителей всех окрестных деревень, разбудил сильнейший взрыв. «Вышел на улицу. Вижу: окон нету, косяк выбит с дверями», — вспоминает водитель совхоза «Красный восход» в 1989 году Гумар Саидгареев.

Зарево виднелось с той стороны, где проходили железная дорога и труба, по которой перекачивают разные виды нефтепродуктов: бензин, дизельное топливо и газобензиновую смесь. Энергетики не заметили, что в трубе образовался свищ. От места прорыва до железной дороги — меньше километра 900 метров. Газ, который выходил наружу, скапливался как минимум несколько дней и достиг взрывоопасной концентрации. 4 июня 1989-го в четверть второго ночи, 1 час 15 мин, на этом перегоне встретились два пассажирских поезда-«близнеца»: Новосибирск — Адлер и Адлер — Новосибирск.

В них находились в общей сложности почти полторы тысячи человек (1370 — пассажиры, а также поездные и локомотивные бригады). В момент встречи составов произошел объемный взрыв. По мощности — 12 килотонн — он был практически равен Хиросиме — 13 килотонн.

18-я клиническая больница Уфы начала принимать пострадавших одной из первых. С места катастрофы, за 70 километров отсюда, людей доставляли вертолетами. Ну а в операционных врачи работали несколько суток практически без перерыва. За 30 лет здесь, конечно, кое-что изменилось. Но именно в этих стенах тогда удалось спасти не одну сотню жизней. Ту самую смену Виктор Смольников и сегодня помнит почти поминутно. Утром 4 июня дежурным врачам вчетвером пришлось за какие-то пару часов принять больше ста человек.

«Быстро больного укладывали, без обработки, без ничего, делались обезболивающие и подключалась система», — сказал врач ожогового отделения клинической больницы Уфы Виктор Смольников.

«Подключить того больного после перевязки — у него озноб бывает, оставим его на 20-30 минут. Идем к другому. Это неимоверный труд! Просто бегали бегом!» — указала медсестра Светлана Ерастова.

Но спасти можно было далеко не всех. Только по официальным данным, жертвами катастрофы стали 575 человек.

«Вот у меня, у Лешки 80% — ожоги. Тоже так написано в похоронке. Ну, правда, не открывали гробы, мы не открывали», — сказала мать погибшего Алексея Козловского Тамара Козловская.

Тамара Козловская пришла на могилу к сыну, хоккеисту из юношеской команды клуба «Трактор» и ученику челябинской школы номер 107. В ту ночь погибли 42 ученика и трое учителей, которые ехали на летние каникулы. Трагедия затронула девять республик Советского Союза, в том числе 45 регионов РСФСР. Следствие и суд продолжались до середины 90-х. Осуждены девять человек. Им дали не больше пяти лет.