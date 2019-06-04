Самая страшная железнодорожная катастрофа в СССР

4 июня 1989 года в Советском Союзе произошла крупнейшая за историю страны катастрофа на железной дороге. На 1710-м километра Транссибирской магистрали чуть позже полуночи встретились два поезда: один двигался из Новосибирска в Адлер, другой из Адлера в Новосибирск. Менее чем в километре от участка проходит труда, по которой перекачивались нефтепродукты, к том числе газобензиновая смесь. Как раз в момент прохода поездов, в которых в общей сложности было 1 370 человек, произошёл взрыв газа. По мощности он почти сравнялся со взрывом атомной бомбы в Хиросиме: в Японии мощность составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте, на Транссибе — 12 килотонн. В катастрофе погибло более 500 человек.