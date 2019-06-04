Воровки станцевали тверк и проснулись знаменитыми

В американской Флориде несколько девушек ограбили магазин, унеся вещей на 400 долларов. Воровство было проделано с особым цинизмом: перед тем, как покинуть помещение, одна из преступниц демонстративно станцевала шоплифтерский тверк прямо перед камерой. Полиция выложила видео в сеть, где оно стало вирусным, и танцовщица проснулась знаменитой. В то время, как некоторые комментаторы-мужчины пишут, что "с радостью позволю ограбить ей мой дом в любое время", другие критикуют ее фигуру и отмечают удивительную глупость грабительниц, так долго позировавших под камеру. Полиция обнародовала видео спустя месяц после того, как две воровки забрались в магазин. "Если вы не можете узнать их лицо, то, возможно, опознаете эту ритмично дергающуюся заднюю часть", сказано в полицейском заявлении.