Как проклятие Спасской башни уничтожило Наполеона

Правда ли, что Спасскую башню использовали как одну из хитроумных ловушек во время защиты города от неприятеля?

Непрошенный гость — татарин и прочие

Парадная Спасская башня Кремля стала не только украшением крепости, а позднее — и символом города, но и положила начало сооружению восточной линии укреплений Кремля. Она была построена в 1491 году по проекту итальянца Пьетро Антони Солари по заказу Ивана III. При Грозном Русское царство участвовало в нескольких военных конфликтах, что вынуждало усиливать и совершенствовать обороноспособность Москвы. Еще при Дмитрии Донском были предприняты первые попытки превратить деревянный Кремль в каменный, а завершил начатое Иван Грозный. Он поручил местным и заграничным архитекторам не только возвести прочные стены, которые неспособен уничтожить пожар, но и построить в башнях хитроумные ловушки для непрошенных гостей.

Строили! Знаем!

Проектировщикам не пришлось изобретать: классическое устройство хорошей военной крепости было известно с древних времен. Поэтому кремлевские стены и Спасскую башню окружал Алевизов ров, проложенный между Москвой-рекой и Неглинной. Он не только затруднял марш-бросок под стены, но и делал невозможным подкоп. Вырываемый в любом месте туннель автоматически заполнялся водой и обрушался.

Кроме этого, все въездные башни Кремля, в том числе и Спасская, получили в каменном варианте так называемые стрельницы. Характерные для военной архитектуры пристройки к башням прикрывали проездные ворота с внешней стороны и использовались при строительстве практически всех крепостей XV века. В Спасской башне решили не делать слишком много ловушек. Хватило и стандартной отводной стрельницы. Поэтому называемая в те времена Фроловская башня не получила многого из того, что, к примеру, годом позднее было реализовано при строительстве Ивангородской крепости на правом берегу Нарвы.

В нескольких местах крепостных стен главного западного форпоста сохранились сквозные желоба, по которым защитники крепости спускали врагов как с горки. Не успевшим и глазом моргнуть захватчикам, оказавшимся снаружи крепостной стены, приходилось начинать штурм снова. Были в крепости устроены и специальные разрывы с переброшенными деревянными мостиками.

Подъем мостков позволял отрезать часть крепостной стены и задержать врагов перед образовавшимся разрывом-пропастью. А еще на стенах Ивангородской крепости есть сквозные деревянные мостки. Если на них оказывалось слишком много человек, мостки просто обрушались под тяжестью и захватчики снова оказывались снаружи крепости. Те, кто не получил увечья во время полета с многометровой высоты, могли попробовать повторный штурм.

Принцип действия

Эффективность отводной стрельницы была доказана на протяжении веков, а принцип действия ловушки прост, как все гениальное. Если враги прорывались через ворота стрельницы, то дальнейшее их продвижение к основной проездной арке быстро блокировали. Сверху мгновенно опускали герсу — металлическую решетку, которая запирала неприятеля внутри.

Оказавшихся в капкане оставалось только уничтожить, что с успехом и делали лучники, стоявшие на галерее второго этажа. Понятно, что плененные пытались отстреливаться, поэтому защитники крепости стреляли из луков и кидали бочки с горящей смолой, прячась за зубцами башни. И даже когда защитники Кремля сдавали крепость, сама Спасская башня пыталась если не остановить, то хотя бы задержать врага.

Как писал историк Иван Снегирев, въезжающий в Москву Наполеон во время проезда через ворота Спасской башни лишился любимой треуголки — ее сорвал с головы сильнейший порыв ветра. А позднее сбылось и народное поверье о проклятии для каждого, кто пройдет под воротами Спасской башни в головном уборе. Великий французский император закончил жизнь в изгнании на острове Святой Елены. Свою «ловушку» поверженный пленник англичан называл «железной клеткой Тамерлана».