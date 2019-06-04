Чем занимался японский «Отряд 731» в Маньчжурии

Архивные документы, проливающие свет на деятельность "Отряда 731", были открыты относительно недавно по запросу профессора Университета медицинских наук Кацуо Нисиямы. А широкую известность эта "организация" приобрела после выхода в свет книги японского ученого Моримуры Сэйити "Кухня дьявола". В предисловии автор честно предупреждает, что после чтения можно потерять веру в человечество.

"Отряд 731" официально назывался Главным управлением по водоснабжению и профилактике Квантунской армии, основными его задачами были разработка бактериологического оружия и исследование пределов возможностей человеческого организма.

Идея создать такой вид оружия появилась в конце 1920-х годов, вероятными противниками тогда считались США, Великобритания и СССР. Возглавил работы японский микробиолог Сиро Исии, который для этого посетил ведущие европейские лаборатории.

Собственные японские лаборатории было решено построить неподалеку от города Харбин на территории оккупированной Маньчжурии, а заработали они в 1936 году и просуществовали вплоть до 1945 года. За девять лет через руки специалистов прошли примерно 3 тысячи человек, которых подвергли жестоким экспериментам. Большинство из них были китайцами — 70%, около 30% — советских граждан и совсем немного корейцев, монголов и других.

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Подопытных, которых называли исключительно "бревнами", заражали самыми опасными болезнями и наблюдали за их мучениями, все подробно документировалось, велась фотосъемка, привлекали художников, чтобы запечатлеть процесс в красках. Экспериментировали также над детьми и беременными женщинами. Тех, кто выздоравливал, заражали вновь. Кроме того, проводились опыты с вивисекцией, людей лишали жизненно важных органов и наблюдали, что с ними происходит.

Конец экспериментам был положен 9 августа 1945 года, когда в Маньчжурию вошли советские войска, а на Нагасаки американцы сбросили атомную бомбу. Лаборатории были взорваны, рядовые члены "Отряда 731" попали в советский плен и были приговорены к разным срокам. Сбежать в Японию успело только высшие офицеры и Сиро Исии. В обмен на свободу они передали документы, которые удалось спасти, американским военным.

Сиро Исии дослужился до генрал-лейтенанта и ушел из жизни в 1959 году. Есть данные, что он продолжил сотрудничество с американцами. Другие же офицеры в последние годы жизни рискнули поделиться воспоминаниями, которые легли в основу книги Моримура Сэйити.