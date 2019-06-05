Чего на самом деле добился Суворов швейцарским походом

Все мы слышали об Альпийских походах Суворова, которые ассоциируются у нас с гением этого великого русского полководца, и со славой и доблестью русского оружия. Однако далеко не все понимают, операцией какой войны были эти походы, зачем они были нужны, кто был противником России, а кто — союзником, и к чему эти походы в результате привели.

Исторический контекст

Альпийские, точнее, Итальянский и Швейцарский походы Суворова были военными операциями в рамках войны Второй коалиции. Эта война продолжалась 4 года — с 1798 по 1802. В ней союз, состоящий из Австрии, Великобритании, России, Турции, Сицилии, Сардинии, Неаполя и еще ряда государств, воевал против революционной Франции.

К 1798 году Франция уже 9 лет как была республикой. После долгих и ужасных лет буйств революции, к 1795 году в стране устанавливается относительно спокойное и устойчивое правление — Директория. В ее правление в стране было ужасное экономическое положение, а депутаты французского парламента постоянно мутили воду, организуя заговоры и мятежи. Однако революционная республика, настроившая против себя всю монархическую Европу, вновь смогла вести захватнические войны.

В 1796-1797 году Наполеон Бонапарт — тогда еще только командующим одной из армий, организует блистательный захватнический поход на север Италии. Он выгоняет оттуда австрийцев и подчиняет регион себе. Именно этот поход раскрыл способности Бонапарта, а также дал ему возможность накопить политическое влияние.

В 1798 Наполеон берется за еще более дерзкий военный проект — военную экспедицию по покорению Египта. Он оставляет покоренную Италию. Параллельно с этим другие французские армии продолжают наступление на восток, на немецкоязычные территории. Остальную Европу успехи «анархистской» Франции, очень пугают. Поэтому давние враги — Великобритания, Австрия, Россия и даже Османская Империя начинают сближаться перед лицом общей угрозы.

Походы: зачем?

Османская империя пропускает флот Ушакова через проливы в Средиземное море, а русская армия под руководством Суворова и в союзе с австрийцами выдвигается освобождать покоренные, но оставленные Наполеоном альпийские и североитальянские провинции. Австрийскй поход Суворова, в котором участвовало примерно поровну австрийских и русских войск, начался в апреле 1799 года. Австро-русская армия прошла с востока на запад предальпийской Италии, по землям прежде Венецианской республики, графства Милан и королевства Сардиния.

Смысл операции был в том, чтобы быстрым ударом разбить французских оккупантов, не дать им закрепиться в Северной Италии — плацдарме для наступления как на юг страны, так и на восток — в Австрию и Россию.

Итальянский поход получился дерзким и очень успешным. Суворов почти полностью очистил Италию от французских солдат, заставил французскую армию отступить. Но в конце лета 1799 года 23-тысячному суворовскому корпусу в Италии поступает новый приказ: соединиться с 20-тысячной армией Римского-Корсакова в Швейцарии. Эта задумка была, мягко говоря, опрометчивой: во Швейцарии находилась почти 100-тысячная французская армия генерала Массена. А австрийские союзники, с которыми суворовцы бок о бок прошли через Италию, были отправлены на поддержку австро-английскому десанту в Бельгию. Русская армия была сильно истощена, не хватало продовольствия и одежды. 15 сентября французы наголову разбивают корпус Римского-Корсакова — Суворов остается с почти в два раза превосходящей численно французской армией один на один.

Но суворовцы справились. В нечеловеческих условиях, под угрозой полного уничтожения они продвигались по Швейцарии в сторону Австрии. Один из самых страшных, и, в то же время, воодушевляющих эпизодов похода — бой за Чертов мост, когда русские солдаты под огнем французов ремонтировали взорванный мост из досок от разорванного сарая, а егеря заходили к французам в тыл через ледяную горную реку. После этих боев солдатам Суворова приходилось карабкаться по горным козьим тропам, через горные снега, при этом постоянно сражаясь с превосходящими французскими войсками. В итоге все закончилось благополучно: непобежденный Суворов вывел в Австрию около 80% состава армии. «Альпийские горы за нами — Бог пред нами: Ура! Орлы русские облетели орлов римских!», — заявил он войскам после окончания похода.

Последствия

Победы Суворова в Италии и Швейцарии были блистательными и гениальными. Однако с точки зрения самой войны, в которой, кстати, победила Франция, они не принесли каких-либо глобальных результатов. По сути, Швейцарский поход не был военной победой — это был блистательный выход из окружения, гениально успешная эвакуация. Победы Суворова в Швейцарии принесли русскому полководцу славу одного из величайших полководцев в истории, однако на ход войны не повлияли. Через несколько дней после успешного окончания Швейцарского похода Наполеон и его сторонники совершают переворот 18 брюмера. Наполеон становится императором Франции, и вскоре начинает куда более масштабную войну. Весной-летом 1800 года его войска возвращают себе контроль над Италией. А вскоре он покорил еще больше европейских территорий и напал на Россию.

Большинство как современников этих событий, так и историков, сходятся во мнении, что гениальные действия Суворова обесценили австрийские союзники. Куда менее умное в военном плане руководство австрийской армии утопало в дрязгах и распрях, и в последнюю очередь стремилось поддержать союзников, думая только о собственной выгоде. Кроме того, главнокомандующий Российской армией — император Павел I, часто отдавал строгие приказы, которые шли вразрез с военной логикой и ситуацией.