Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что на самом деле произошло на месте падения Тунгусского метеорита 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В 1908 году в Сибири произошло загадочное событие, которое до сих пор не дает покоя многим ученым. Падение Тунгусского метеорита обсуждают и по сей день.
Из-за этого события появилось много научных и ненаучных гипотез. Всего ученые насчитали больше 120 штук, но настоящими можно считать только 3-4 из них. Остальные связаны с инопланетным вторжением, ядерными взрывами и религией. Ни одна из 120 версий не является общепринятой, все они имеют своих сторонников, но не имеют четких доказательств.
Первоначальная версия — падения метеорита или группы — она достаточно быстро начала вызывать сомнения, так как ученые не нашли ни единого следа от космического объекта. Астрономы считают эту версию единственной правдивой, аргументируя это тем, что остатки сгорели из-за сильного взрыва.
Еще одна космическая версия тоже похожа на правду. В 1930 году ее выдвинул астроном и метеоролог Фрэнсис Уиппл. Он предположил, что на Землю могло упасть ядро кометы или его осколок. Ряд астрономов заявили, что из-за массы комета должна была разрушиться в атмосфере, и поэтому предположили, что это был сгусток космической пыли. Эта теория объясняет и оптические аномалии, которые наблюдались до и после катастрофы.
Третью версию выдвинули физики в 1961 году. Они считают, что это был взрыв в ходе правительственных испытаний. Рассматривается атомная и тепловая катастрофа, а также взрыв антивещества. Несмотря на свою достоверность, они не получили развития в научном сообществе.
Комментарии
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Люди рассказали самые жуткие истории из своей жизни
Неприличные географические названия в России5
За что маршал Конев расстрелял 40 своих бойцов60
Что стало с капиталами Довганя59
Собака стала кормилицей для свиньи
Видео
00:22
Воровки станцевали тверк и проснулись знаменитыми
Истории
10:02
Привычные вещи, которые оказались опасными
Вещи
02:39
«Домогательства провоцируют фильмы»
Места
03:39
Миллиардеров заметили за работой в фастфуде
Люди
01:08
Спасение в горах превратилось в адский аттракцион
Безумный мир
00:36
Юные красотки в мини показали, на что способны
Люди
03:00
На Алтае начали продавать местный воздух
Безумный мир
00:35
Тюлень едва не раздел дайвера
Безумный мир
00:38
Женщина заползла в прямой эфир и стала знаменитой
Люди
00:52
Камера сняла странности в психбольнице
Места Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение