Что на самом деле произошло на месте падения Тунгусского метеорита

В 1908 году в Сибири произошло загадочное событие, которое до сих пор не дает покоя многим ученым. Падение Тунгусского метеорита обсуждают и по сей день.

Из-за этого события появилось много научных и ненаучных гипотез. Всего ученые насчитали больше 120 штук, но настоящими можно считать только 3-4 из них. Остальные связаны с инопланетным вторжением, ядерными взрывами и религией. Ни одна из 120 версий не является общепринятой, все они имеют своих сторонников, но не имеют четких доказательств.

Первоначальная версия — падения метеорита или группы — она достаточно быстро начала вызывать сомнения, так как ученые не нашли ни единого следа от космического объекта. Астрономы считают эту версию единственной правдивой, аргументируя это тем, что остатки сгорели из-за сильного взрыва.

Еще одна космическая версия тоже похожа на правду. В 1930 году ее выдвинул астроном и метеоролог Фрэнсис Уиппл. Он предположил, что на Землю могло упасть ядро кометы или его осколок. Ряд астрономов заявили, что из-за массы комета должна была разрушиться в атмосфере, и поэтому предположили, что это был сгусток космической пыли. Эта теория объясняет и оптические аномалии, которые наблюдались до и после катастрофы.

Третью версию выдвинули физики в 1961 году. Они считают, что это был взрыв в ходе правительственных испытаний. Рассматривается атомная и тепловая катастрофа, а также взрыв антивещества. Несмотря на свою достоверность, они не получили развития в научном сообществе.