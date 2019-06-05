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Как узнать, были ли среди ваших предков викинги 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Тысячу лет назад викинги из Дании и Скандинавии плавали от Балтийского моря до Гренландии, спускались по рекам и Черному морю до Стамбула. На территории нынешней России местные жители называли северян "варягами". Известно, что варяги селились в окрестностях Балтийского моря на северо-западе России, но позже, в 9 и 10 веках, при князе Олеге, бывшем из варягов, "северные люди" дошли до южных областей страны.

Есть ли "варяги" у вас в предках?

Одной из меток, характеризующей потомков викингов, является гаплогруппа I1 (Y-ДНК), принадлежность к которой можно выяснить благодаря генетическому исследованию. Эта гаплогруппа имеет более 300 уникальных мутаций, что, скореев всего, означает, что в относительно недалеком прошлом (не раньше 5 тысячелетий назад) группа людей, потомками которых являются нынешние представители этой гаплогруппы, пережила серьёзное «бутылочное горлышко». Под "бутылочным горлом" подразумевается, что были уничтожены или умерли по какой-то естественной причине почти все люди из этой группы за исключением какой-то одной семьи (или даже одного мальчика).
Потомки этой семьи (мальчика) составили гаплогруппу I1, и она является достоверной меткой скандинавского протогерманского этноса, сложившегося в период прихода в Скандинавию индоевропейцев. В России при исследовании ДНК к данной гаплогруппе относят около 10% населения на севере страны, 5% в центре и 4% — на юге. А по данным частной генетической лаборатории Roewer, опубликованным в 2008 году, до 18% русских могут быть потомками норманнов.
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