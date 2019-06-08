Как кормили солдат во время Второй мировой

Вторжение немецких войск в Россию сильно подкосило сельское хозяйства. Большинству рабочих пришлось уйти на фронт, поэтому за животными и посевами было некому следить. Кроме того, многие продовольственные базы были уничтожены, и к концу 1941 года проблема питания стояла особенно остро. Особенно это было важно для солдат, которые тратили много сил на фронте.

Что выдавали разным категориям военных

В 1941 году правительство выпустило приказ, в котором были прописаны нормы питания солдат. Военнослужащие делились на несколько категорий, согласно которым получали питание. Например, красноармеец на передовой ежедневно получал 800 грамм ржаного хлеба, 500 грамм картофеля, 320 грамм овощей, 150 грамм мяса, 100 грамм рыбы, 170 грамм круп и макарон. Некоторые категории военнослужащих получали надбавки: начальникам среднего и высшего класса вдобавок полагалось печенье, сгущенное молоко, а также папиросы или табак.

Особое питание полагалось и бойцам ВВС: все порции были удвоены, а в рацион входили яйца, сметана, сухофрукты, творог и масло. Некурящим женщинам во время войны выдавали дополнительно 200 грамм шоколада или 300 грамм конфет в месяц.

"Наркомовские 100 грамм"

Так называли норму выдачи алкоголя солдатам, которую ввели секретным приказом в августе 1941 года. Согласно документу, всем солдатам на первой линии фронта ежедневно выдавалось по 100 грамм водки. Он действовал до мая 1942 года. Тогда правительство выпустило новый приказ, по которому по 200 грамм выдавали тем, кто добился успеха в боях, а уже через год вернули 100 грамм для солдат, совершающих наступательные действия. После победы над Германией алкоголь в армии отменили.

На фронт привозили не водку, а чистый спирт. Начальники управления сами разбавляли его до нужного градуса, а затем передавали на розлив солдатам.