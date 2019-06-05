Кто на самом деле был виноват в гибели Зои Космодемьянской

После развала СССР и начавшейся вакханалии вокруг низвержения кумиров прошлого под волну критики попала официальная биография павшей мученической смертью от рук фашистов Зои Космодемьянской , на подвиге которой воспитывалось не одно поколение молодежи.

Именно она во время Великой Отечественной войны первой среди женщин была удостоена высокого звания Героя Советского Союза (посмертно), а потому образ 18-летней смелой комсомолки, действовавшей под псевдонимом Таня, просто не мог не подвергнуться пропагандисткой обработке.

Первое заблуждение, связанное с именем Космодемьянской, относится к роду её военной деятельности. В большинстве источниках она называется партизанкой, при том, что таковыми принято считать мирных жителей захваченных территорий, не желающих жить под диктовку врага и добровольно взявшихся за оружие. Зоя, согласно этому определению, не могла быть партизанкой, поскольку на выполнение задания в деревню Петрищево она была направлена из Москвы.

На этот факт в одном из своих интервью указывала и фронтовая разведчица Александра Федулина, утверждавшая, что Космодемьянская принадлежала к числу красноармейцев секретной диверсионно-разведывательной воинской части № 9903, руководимой Артуром Спрогисом.

Движимая высоким патриотическим порывом Зоя, по свидетельству историка спецслужб Андрея Ведяева, вместе с другими комсомольцами должна была за три дня освоить навыки ориентирования на местности, выживания в снегу, обращения с оружием, минирования дорог и поджога зданий, чтобы отправиться на ответственное задание в тыл врага.

Однако, по воспоминаниям бойца вышеназванного подразделения Клавдии Милорадовой, эти сверхскоротечные курсы в диверсионной школе Кунцево мало чему обучали молодых энтузиастов, подавляющая часть которых погибла, исполняя свой долг.

Немаловажную роль, в трагической смерти Космодемьянской сыграл бессмысленный и безнравственный с точки зрения советского диверсанта Ильи Старинова приказ №0428. В этом документе за подписью Сталина от 17 ноября 1941 года, говорилось о плохой готовности фашистов к суровым условиям русской зимы, и в качестве борьбы с врагом предлагалось поджигать дома на оккупированных территориях на подступах к Москве, чтобы немцы, оставшись на холоде, потеряли свою боеспособность.

Ради решения этой нелепой военно задачи жертвовали своими жизнями добровольцы, смерть которых ничего не изменила в общей расстановке вражеских сил, а лишь обнажила наличие проблем у верховного командования страны, позволившим себе издание столь непродуманного приказа.

Чтобы как-то сгладить драматические последствия этого распоряжения, Космодемьянскую и её напарников назвали не диверсантами, исполнявшими задание, а партизанами, действовавшими по собственной инициативе.

Однако в постперестроечные годы в прессе стали муссироваться слухи, что дома и хозяйственные постройки, в которых дислоцировались немцы, Зоя Космодемьянская поджигала не по приказу руководства, а вследствие неустойчивости психики.

Психиатр, а по совместительству художник, Андрей Бильжо , утверждал, что в архиве Психиатрической больницы им. П. П. Кащенко своими глазами видел историю болезни комсомолки, где черным по белому значилось, что она страдала шизофренией. В связи с этим он предположил, что в момент допроса Зоя хранила молчание не из желания сохранить тайну, а ввиду того, что впала «в состояние кататонического ступора с мутизмом». По его же версии, вскоре после объявления в стране гласности все документы, свидетельствовавшие о заболевании Зои, по требованию её родных были уничтожены.

Схожую версию на страницах еженедельной газеты «Аргументы и факты» №43 за 1991 год выдвигали сотрудники Ведущего научно-методического центра детской психиатрии, уверявшие, что по окончании войны из их архива была изъята медицинская карта Космодемьянской, в которой имелись пометки о подозрении у неё шизофрении и прохождении лечения в больнице им. Кащенко.

Нестыковка с датами уничтожения истории болезни натолкнули журналистку Надежду Арабкину на мысль проверить в архиве больницы имена врачей, которые якобы ставили диагноз Космодемьянской, однако они оказались вымышленными.

Зато, доподлинно известно, что поздней осенью 1940 года Зоя подхватила острую менингококковую инфекцию, из-за которой проходила лечение в больнице Боткина, а затем реабилитацию в санатории «Сокольники».

В советских сводках об обстоятельствах попадания в плен Зои Космодемьянской сухо значилось — «Схватили фашисты», но на самом деле, виновниками гибели диверсантки были жители деревни Петрищево, согласившиеся на сотрудничество с оккупантами.

Столь болезненный удар в спину со стороны советских граждан был крайне опасен для руководства, стремившегося всеми силами поднять патриотический дух населения и создать образ народа, в едином порыве борющегося против фашизма.

Дойдя вместе с двумя напарниками до пункта назначения, Космодемьянская с помощью бутылок с «коктейлем Молотова» подожгла занятые немцами дома крестьян Солнцева, Кареловой и Смирновой, а при попытке подпалить жилище Семёна Свиридова была обнаружена им и выдана солдатам вражеской армии.

Местные жители видели в диверсантах куда большее зло, чем в фашистах, которые обещали им за сотрудничество золотые горы, а не оставляли без крова посреди зимы.

Увидев на допросе комсомолку Зою, Аграфена Смирнова ударила её за содеянное палкой по ногам, а Фекла Солина облила помоями, за что после освобождения Петрищево они вместе с предателем Свиридовым были расстреляны советскими войсками.

Не испытывая жалости к молодой девушке, а напротив ненавидя её за порчу имущества, они без сочувствия собрались у виселицы, к которой подвели изнеможённую от пыток Космодемьянскую.

Кстати, существовала версия, что Космодемьянскую мог выдать попавший в фашистский плен соратник Клубков, однако хоть он и дал признательные показания, историки сходятся во мнение, что он оговорил себя под нажимом НКВД.

Пётр Лидов , корреспондент газеты «Правда» 27 января 1942 года написавший очерк о трагически-героической жизни Зои Космодемьянской, конечно же, не мог написать во всесоюзном издании о том, что было в действительности.

Конечно же, он отмечал, что жители деревни пытались помочь партизанке, что их насильно заставили прийти к месту казни, что они с ужасом отводили взгляд от виселицы, на которой в 10:30 утра 29 ноября 1941 года повесили замученную красноармейку с приколотой на груди табличкой «Поджигатель домов».

Не удержался журналист еще от одного пропагандистского трюка, приписав к предсмертным словам Космодемьянской: «Нас двести миллионов! Всех не перевешаете! Вам отомстят за меня!» фразу: « Сталин с нами! Сталин придет!».