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За что в СССР исключали из комсомольцев 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Комсомол (ВЛКСМ) — это "коммунистический союз молодежи". Во времена СССР в этой организации состояли все советские граждане в возрасте от 14 до 28 лет. Избежать комсомола было трудно. Выйти из комсомола можно было только по достижению 28 лет. Однако можно было лишиться этого почетного звания за какой-либо проступок.
Самой частой формулировкой при исключении из комсомола было "за аморальное поведение". Аморальным считалось злостное пьянство с попаданием в вытрезвитель, уклонение от воспитания детей и алиментов. Были случаи, когда женатый комсомолец заводил шашни на стороне — это могло послужить причиной исключения, особенно если любовница беременела. Также исключали за преступление — ведь совершение преступлений было несовместимо с высоким званием комсольца.
В 1930-е годы из комсомола исключали детей "врагов народа". В позднесоветское время могли выгнать из комсомола студентов музыкальных училищ или консерваторий за то, что они приходили в церковь и пели на клиросе. Участие в церковной жизни вызывало страшные скандалы, исключение из ВЛКСМ и часто автоматически — исключение из учебного заведения.
А еще можно было добиться исключения, попросту не уплачивая взносы (2 копейки в месяц со школьников и студентов). Правда, позволить это себе могли только те, кого не волновала ни учеба, ни карьера. Ведь исключение из комсомола негативно сказывалось и на том, и на другом.
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