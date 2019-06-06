Названа новая дата неминуемого конца света

Австралийские ученые назвали новую дату конца света. По их словам, неминуемая гибель цивилизации уже близится. Причем население планеты делает все, чтобы ускорить ее уничтожение.

По информации, содержащейся в докладе специалистов из аналитического центра Breakthrough — National Centre for Climate Restoration, разрушить Землю может глобальное потепление. Так, уже чуть больше чем через десять лет на планете выбросы углекислого газа превысят допустимую норму. Еще через 20 лет температура на Земле потеплеет на три градуса, что приведет к необратимым последствиям. Возникнут неконтролируемые таяния ледников, наводнения и пожары. И уже в 2050 году на Земле может наступить гибель цивилизации, пишет «Утро.ру».

Отметим, что недавно ученые опубликовали новый прогноз по изменению климата Земли. Основными причинами изменения климата были названы побочные продукты жизнедеятельности человека. Специалисты отметили, что человечество уже не сможет избежать глобального потепления, даже если совсем прекратит выбросы СО2.