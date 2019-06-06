Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

12 км 262 м: зачем в СССР пробурили самую глубокую \"дыру\" на Земле 

Русская семерка 9 часов назад
Фото: Русская семерка
Самая глубокая скважина в мире находится на Кольском полуострове недалеко от города Заполярный (Мурманская область); её глубина составят 12 километров 262 метра, что является абсолютным мировым рекордом. В 1997 году Кольская сверхглубокая была занесена в книгу рекордов Гиннеса, однако сама она к этому времени уже не работала: бурение было остановлено в 1992 году, скважина законсервирована, а то, что осталось от буровой установки, — брошено на произвол судьбы и фактически разграблено.
Однако за годы бурения советским ученым удалось сделать множество открытий, которые касались состава земной коры и пролили свет на некоторые научные вопросы.

Подготовительные работы

Главной задачей бурения скважины было дойти до мантии Земли, которая предположительно должна состоять из расплавленных пород. Для этого бурить решили в месте печенегского прогиба Балтийского щита на северо-западе Восточно-Европейской платформы — одного самых древних образований планеты. Возраст выходящих здесь на поверхность пород по предположениям ученых насчитывал не менее трех миллиардов лет. Главной задачей бурения было выявление особенностей щита и определение границ между слоями земной коры.
Для создания скважины была создана уникальная команда советских ученых; на скважине одновременно работали до 3 000 специалистов и 16 научно-исследовательских лабораторий. Начальником Кольской сверхглубокой стал советский ученый Давид Миронович Губерман, начальником буровой установки — Алексей Батищев, главным инженером — Иван Васильченко, в команду геологов вошли знаменитые геологи Юрий Кузнецов, Юрий Смирнов и Владимир Ланев.

Бурение

Весь 1970 год бурение вели обычной буровой установкой, затем работы пришлось остановить, а на месте скважины построить новую установку «Уралмаш-15000, разработанную для глубинного бурения.
Эта буровая представляла собой вышку с двадцатиэтажный дом, обшитую сверху листами фанеры — иначе нельзя было работать зимой. Советские ученые использовали турбинное бурение — метод, по которому внутри скважины под давлением поступающей жидкости вращается только буровая коронка.
Ежедневно на само бурение на большой глубине уходило всего около четырех часов — остальное время тратилось на подъем труб на поверхность для выемки керна. За это время бур успевал проходить от семи до десяти метров породы. Для того, чтобы пройти первые семь километров, у буровиков ушло четыре года.
Двенадцатикилометровую отметку удалось пройти уже в 1983 году, после чего работы приостановили — приближался Московский международный геологический конгресс, на котором были продемонстрированы совершенные на скважине открытия.
Бурить продолжили в 1984 году, но оказалось, что глубокую скважину нельзя оставлять без внимания надолго — в её структуре происходят изменения. Авария, отбросившая советских геологов на отметку в семь километров, произошла в первую же проходку 27 сентября 1984 года: произошел обрыв 200-тонной колонны. Все, что находилось ниже семи километров, было потеряно. Почти год геологи пытались достать трубы, но потом признали это невозможным и стали бурить обходной ствол. Основной трудностью стало то, что с глубины в девять километров добыча керна стала сложной — порода крошилась и внутри труб оставались только самые прочные „бляшки“.
Максимальной глубины достигли спустя шесть лет — в 1990 году. Давление на такой глубине составило 1 000 атмосфер. После этого пришлось признать, что возможности техники ограничены и после нескольких аварий работы свернули.

Открытия советских ученых

Во-первых, обнаружилось, что температура в глубине земной коры совершенно не такая, как ожидали ученые, считавшие, что она будет низкой до глубины 15 километров. Оказалось, что на глубине в пять километров она составляет 75 градусов Цельсия, на семи — доходит до 120 градусов, а на глубине в 12 километров достигает 220 градусов.
Во-вторых, советская наука считала, что после более молодых гранитов должны пойти старые базальты. Эта теория была опровергнута. Слой грантов оказался в несколько раз толще, чем предполагалось, а под ним залегали менее прочные трещиноватые породы — архейские гнейсы (Архей — геологический период, продлившийся от 4 000 0000 лет назад до 2 500 000 лет назад).
На глубине от девяти до 12 километров нашли глубинные водоносные горизонты, которых вообще не ожидали обнаружить.
На глубине в 1,5–2 километра обнаружили рудный горизонт — породы, богатые редкоземельными металлами.
Был найден и оливиновый пояс планеты, гипотезу о существовании которого высказывал в начале XX века знаменитый геолог Владимир Афанасьевич Обручев. Его нашли глубже девяти километров, оказалось. что он содержит концентрацию золота, пригодную для разработки.
Было открыто, что образцы порода на глубине в три километра полностью соответствуют лунному грунту, что подтверждает теорию о том, что Луна в свое время под воздействием удара астероида могла отколоться от Земли.

Немного чертовщины

С Кольской сверхглубокой суеверные люди связывают множество легенд. Одни рассказывают, что ее закрыли, потому что советские ученые якобы добурились до ада, другие — что из нее по ночам выходят демоны, третьи уверяют, что из нее доносятся голоса мучающихся в преисподней людей.
На самом деле все это отголоски публикации одной финской газеты, которая просто пошутила, выпустив статью о скважине на 1 апреля. Однако как это часто бывает, шутку, возможно, приняв за правду, а возможно, решив попугать своих слушателей „страшными русскими“, подхватила одна из американских телекомпаний, после чего слухи о чертовщине, творящейся на скважине, разлетелись по всему миру.
Разумеется, работать на Кольской сверхглубокой было тяжело, высокая температура на глубине и огромное давление создавали множество аварийных ситуаций. Однако ученые уверяют, что никакой чертовщины не было. Была трудная, часто рутинная работа.
Русская семерка: последние новости
Кто на самом деле был виноват в гибели Зои Космодемьянской Почему Гитлер так и не смог взять Сталинград За что маршал Конев расстрелял перед строем 40 своих бойцов
Комментарии
Истории , Владимир Обручев , Юрий Кузнецов , Юрий Смирнов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые узнали причину опасной эпидемии
Россияне назвали любимые произведения Пушкина
Как на самом деле выглядел Гоголь1
Ученые выяснили, как появился грецкий орех1
Самолет, в котором пассажиры сидят внутри крыльев7
Новости партнеров
Видео
00:22
Воровки станцевали тверк и проснулись знаменитыми
Истории
10:02
Привычные вещи, которые оказались опасными
Вещи
02:39
«Домогательства провоцируют фильмы»
Места
10:02
Арктические экспедиции, пропавшие без следа
Истории Люди
00:58
Экстремал показал пугающие трюки на высоте
Люди
03:54
Трагедия мальчика, превращенного в девочку
Люди Истории
00:19
Робот упал в обморок на выставке
Безумный мир Вещи
03:39
Миллиардеров заметили за работой в фастфуде
Люди
01:08
Спасение в горах превратилось в адский аттракцион
Безумный мир
00:36
Юные красотки в мини показали, на что способны
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение