Ледовое побоище: как на самом деле оно проходило

Вокруг столь древних времен всегда ходит множество мифов и слухов, но в данном случае вы можете столкнуться с поистине уникальной ситуацией, ведь историческая ошибка кроется даже в самом наименовании события.

Миф о льде

Большинство из нас еще со школьного курса истории знают эту поучительную историю, когда хитрые русские обманули немецких крестоносцев, заманив их на тонкий лед Чудского озера, подтаявший лед не выдержал тяжелых немецких доспехов и треснул, отправив рыцарей на дно. Начало данному мифу, скорее всего, положила гениальная кинолента “ Александр Невский Сергея Эйзенштейна , которая прогремела на весь Советский союз. Именно в этом фильме и была показана вышеупомянутая сцена. Однако большинство не знает, что Эйзенштейн не ставил своей задачей передать детальную историческую точность тех событий, поэтому изначально добавлял вымышленных персонажей и романтизировал обстановку.

Температурный режим

Начнем с того, что битва происходила 5 апреля по старому и 12 апреля по новому стилю, очевидно, что вероятность наличия льда на Чудском озере (которое располагается вблизи Пскова) не велика. К тому же следует учитывать, что тогда происходил средневековый климатический оптимум, то есть период активного потепления в Северном полушарии, а значит, температура была выше, чем сейчас.

Первоисточники о Ледовом побоище

Ливонская рифмованная хроника по этому поводу содержит недвусмысленную фразу: «С обеих сторон убитые падали на траву». Безусловно, можно попытаться сказать, что это лишь образное выражение, но в других источниках никакого подобного фразеологизма у немцев того времени, да и последующих периодов не встречается. Второй и последний современный тем событиям источник — Новгородская первая летопись сообщает следующее: «И гоняче, биша ихъ на 7-ми верстъ по леду до Суболичьскаго берега». То есть догоняли и избивали их еще 7 верст по льду. Летопись при этом ничего не сообщает о наличии льда на самом месте сражения, а лишь дальше за ним на северо-запад. К тому же, исходя из той же Ливонской хроники, сражение вообще проходило на берегу, а не на самом озере.