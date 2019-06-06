Почему советские люди приставали к иностранцам

Фарцовщики были первыми советстскими людьми, осознавшими важность знания иностранных языков для устройства собственнного благополучия. "Фарцевать" в СССР граждане начали от безысходности и отсутствия бытовых товаров. Впрочем, вплоть до Фестиваля молодежи и студентов 1957 года граждане не подозревали о том, насколько они обделены в плане быта. Пропаганда уверяла, что простые люди Запада тоже чуть ли не голодают. Однако в 1957-м приехавшие на фестиваль иностранные делегации потрясли советских граждан своей одеждой, бытовой техникой, сумками, сигаретами и "жевачкой". Молодые парни, составившие костяк "фарцы", занялись вымениванием различных товаров — от джинсов до косметики и музыкальных пластинок — у иностранцев на рубли, икру, водку и другие советские товары, а потом перепродавать по более высокой цене согражданам.

Заработать на перепродаже можно было десятикратно. Полученные по обмену за бутылку водки (3р62ком "фирменные" джинсы (все иностранное называлось "фирмА", с ударением на "а") легко "уходили" за 150 рублей. Фарцовщики были самыми богатыми людьми Советского союза.

Помогало то, что непосредственно за фарцовку не сажали. Главное было не попасться на незаконном обмене валюты, который часто фарцовку сопровождал. Именно за валюту можно было сесть надолго.

Кроме того, их грело ощущение собственной неординарности. В стране, где мало кто был способен связать два слова по-английски и особо не задумывался о существовании большого мира снаружи границ (потому что при "железном замысле" в этом не было смысла), они общались с иностранцами и через узкую щель получали крохи информации о происходившем "снаружи". Фарцовка процветала с 1960-х до начала 1990-х годов.

Само слово "фарцевать", предположительно, происходит от искаженного английского "for sale?" — вопроса, с которым фарцовщики обращались к иностранцам. Позже фарцовку также стали называть "утюжкой".

Благодаря фарцовщикам и общему увлечению всем иностранным молодежный сленг 1970-х обогатился словами, взятыми из английского языка. "Найтать", "герла", "ченж" и "ченчить", "стрит" и прочие переделанные на русский манер английские слова давали молодежи возможность говорить на своем, непонятном "взрослым", языке.

Олег Тиньков. Самыми известными местами сбора фарцовщиков в Москве был магазин «Мелодия» на Ленинском проспекте, где можно было найти пластинки самых популярных групп, аэропорты, гостиница «Интурист» и магазины «Берёзка». В юности фарцовкой занимались многие из нынешних известных людей. Известно, что фарцевал Сергей Мавроди Андрей Макаревич и ряд других деятелей эстрады выступали в роли покупателей.

"Лохов" со стороны фарцовщики могли и обмануть, подсунув "самострок" под видом "фирмЫ" или пластинку с речами Брежнева вместо диска с "Дип Пепл".

С открытием границ и появлением возможности легально заниматься коммерцией фарцовка как занятие потеряла смысл и сошла на нет.