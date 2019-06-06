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Ученые узнали причину опасной эпидемии 

Рамблер 2 часа назад
Чума была настоящим бичом Средних веков, однако первая пандемия возникла еще в Темные века. Она вспыхнула в 541 году в правление византийского императора Юстиниана. Из Византии она распространилась в Европу, Азию и Северную Африку.
Ученые пришли к выводу, что ее вызвали сразу восемь штаммов бактерии Yersinia pestis, а не один вид возбудителя, как считалось ранее. Это выяснилось после анализа останков умерших, которые были найдены в Испании, Франции, Германии и Англии. Ученые реконструировали геном чумной палочки, выделив ДНК микроорганизма из костей.
Однако пока неизвестно, какой конкретный штамм вызвал пандемию. Вероятно, он возник в Центральной Азии. Известно, что от пандемии только в Константинополе каждый день умирали по 10 тысяч человек.
Истории , Видео
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