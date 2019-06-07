«Вайнахи-христиане»: когда ингуши и чеченцы были православными

Кавказ стал одним из первых регионов Земли, который был охвачен проповедью учения Христа. Здесь раньше, чем где бы то ни было, христианство утверждается в качестве государственной религии. В 314 (или 301) году при царе Тиридате III становится христианской Армения, в 337-м — Иверия (Восточная Грузия) при царе Мириане III. После 371 г. крестится Урнайр, царь Кавказской Албании.

Власть иверских и албанских царей простиралась на склоны Большого Кавказа, где жили древние вайнахи (предки чеченцев и ингушей). Происходила там и проповедь христианства.

Проповедь христианства на Восточном Кавказе

Большую роль в распространении Христова учения на Восточном Кавказе сыграла церковь Кавказской Албании. Церковная традиция связывает первую проповедь христианства здесь с именем апостола из двенадцати Варфоломея. По легендам, апостол Варфоломей был мученически умерщвлён (с него живьём содрали кожу) в городе Альбаны, под которым большинство исследователей понимают некое место в Кавказской Албании. До 1937 года в Баку стояла православная церковь на месте древней базилики, где, по преданию, и был когда-то умучен св. Варфоломей.

Также в Албании проповедовал Елисей, ученик апостола из семидесяти Фаддея. Елисей является местночтимым святым в удинских церквях Армяно-григорианской церкви. Удины — народ Дагестана, являющийся прямым потомком кавказских албанов и сохранивший христианскую веру с тех древних времён.

По традиции, крестителем Кавказской Албании считается первый католикос армян равноапостольный Григорий Просветитель. Он обратил в христианство царя албанов Урнайра. Историки считают эту традицию анахроничной — Урнайр правил во второй половине IV века и в 371 году был ещё язычником, а Григорий Просветитель скончался в 326 году. Не был он крещён и внуком равноапостольного Григория — св. Григорисом Албанским, принявшим посвящение от своего деда. Григорис стал первым епископом Албанской церкви, но принял мученическую смерть ещё до правления Урнайра. Однако его проповедь пустила глубокие корни, и в конце IV века в Кавказской Албании существовала мощная христианская община, которая в итоге и способствовала крещению правителей страны.

Албанская церковь была дочерней по отношению к Армянской, но вскоре стала автокефальной. В 451 году обе они отвергли решения IV Вселенского (Халкидонского) собора, осудившего монофизитство (учение о единой — Божественной — природе Христа).

Власть Албании и юрисдикция её церкви распространялась на значительную часть Горного и Приморского Дагестана. С середины VII века Кавказская Албания стала подвергаться частым нападениям арабов и исламизации. В IX веке это государство исчезает со страниц хроник. Многие христиане бежали от преследований в горы Северного Кавказа.

Укрепление христианства в Чечне и Ингушетии

Историки обычно называют началом проповеди христианства среди вайнахов VIII век и указывают, что она шла со стороны Абхазского и Грузинского царств, находившихся в тесном союзе с Византийской империей. Однако, как мы показали выше, предки чеченцев и ингушей могли познакомиться с христианством значительно раньше — из Кавказской Албании. Под влиянием новой волны проповедничества среди вайнахов утвердилась православная версия христианства вместо первоначальной — монофизитской.

Недавно учёные установили, что древнейший сохранившийся до наших дней памятник христианства в Ингушетии — храм Алби-Ерды — был построен ещё в VII веке, то есть на три века раньше, чем считалось. Если так, то время его возведения совпадает со временем начала разорения Кавказской Албании арабами.

В эпоху, когда Закавказье подпало в той или иной мере под власть мусульман, а Северный Кавказ стал ареной борьбы между арабами и хазарами, глухие ущелья Кавказских гор становились убежищами для многих христиан с равнин. Когда мощь Арабского халифата стала ослабевать, и он начал терять территории на Кавказе, вновь укрепились христианские государства региона. Большую роль при царе Давиде IV Строителе (1089-1125) стало играть Грузинское царство. Давид Строитель, кстати, отбил у мусульман Тбилиси и перенёс туда столицу Грузии.

Грузия последовательно усиливает свои позиции на Северном Кавказе. Царица Тамара (1166-1213) укрепляет там положение церкви. В 1318 году грузинский патриарх-католикос Евфимий III посетил приходы в землях вайнахов и аварцев — первая известная поездка грузинского первоиерарха в Чечню, Ингушетию и Горный Дагестан. Население этих стран в то время было в подавляющем большинстве формально православным, хотя и сохраняло многие пережитки язычества, которые пыталось извести духовенство.

О господстве христианства в тот период в вайнахских землях свидетельствуют остатки многочисленных древних христианских храмов в Ингушетии. Кроме упомянутого, это Тхаба-Ерды (лучше всех сохранившийся), Таргим, Долте и другие. Как правило, вайнахи строили христианские храмы на месте бывших языческих святилищ.

Расцвет и упадок христианства в Чечне и Ингушетии

С VIII века точно, а возможно и ранее, большинство вайнахов исповедовало веру Христову. В XIV веке с православной церковью у них начал бороться католицизм, чьё влияние стало возможным благодаря Золотой Орде, которой были подчинены равнины Северного Кавказа. Побережье Чёрного моря усеяли колонии генуэзских купцов, и проповедь католических миссионеров оттуда достигла вершин Кавказа. Вероятно, спор между православием и католицизмом поколебал уверенность вайнахов в правоте христианства.

Закат христианства был связан с принятием ислама Золотой Ордой, походами среднеазиатского завоевателя Тимура и распространением власти Османской империи в Закавказье. Большинство вайнахов возвращается к язычеству. XVII век характеризуется частичным возрождением христианства в регионе в связи с кратковременным усилением Грузии. Но всё более прочные позиции у вайнахов завоёвывает ислам.

Тем не менее, христианские общины и многие храмы продолжали действовать вплоть до середины XIX века, почти до перехода региона под власть России. Богослужение велось по книгам, написанным на древнегрузинском языке. Отсутствие находок армянской церковной письменности и граффити у вайнахов не позволяет многим исследователям пока говорить о том, что христианство было принесено сюда из Кавказской Албании ранее VIII века.

Полное же искоренение христианства (как и язычества) у вайнахов предпринял имам Шамиль в середине XIX века в целях достижения морально-политического единства своего государства в войне с Россией.