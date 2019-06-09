Почему Брежнев протестовал против Олимпиады в СССР

Для москвичей летние Олимпийские игры 1980-го стали ярчайшим событием эпохи. Однако немногие знают, что генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев бунтовал против проведения главного спортивного события в столице.

Брежневское непостоянство

Впервые Советский союз подал заявку на проведение Олимпиады в 1969 году, но МОК кандидатуру СССР не одобрило. Тогда председатель спорткомитета Сергей Павлов предложить попробовать снова в 1974 году. Брежнев же, будучи огорченным первой неудачной попыткой, начал неистово критиковать Международный Олимпийский Комитет. Тем временем спецслужбы США выяснили, что на самом деле СССР решило подкупить членов МОК. Благодаря этому в день X 1974-го Москва с заметным преимуществом опередила Лос-Анджелес.

Подготовка к грандиозному событию уже была в самом разгаре, как вдруг Леонид Ильич призадумался, — а стоит ли игра свеч? В первую очередь вождя обеспокоили вопросы материальные. Все деньги уходят в военно-промышленный комплекс, а затраты на Олимпиаду предстояли огромные.

Кроме того, Генсека волновал вопрос имиджа. В Москву хлынут толпы иностранных туристов и воочию увидят низкий уровень жизни. Последствия этого виделись Брежневу чудовищными — теперь у иностранцев будет повод для критики коммунизма. Ильич решил твердо все отменить и на одной из неформальных встреч даже произнес: «Какой это дурак предложил устраивать [Олимпиаду] в 1980 году в Москве?! Это же глупость! Угрохаем кучу денег, а зачем это нам?<…> Кроме нескольких антисоветских скандалов мы ничего от этой Олимпиады иметь не будем».

Однако ведущий партийный идеолог Михаил Суслов остудил пыл вождя и убедил его ничего не предпринимать.

Я же говорил!

В конечном счете выяснилось, что опасения Брежнева были не напрасны. На постройку спорткомплексов страна потратила 1,5 миллиарда рублей, в то время как изначально планировалось 356 миллионов. Разумеется, даже выручка с билетов и телетрансляций не смогла окупить такие бешеные траты, она составила 744 миллиона.

Без скандалов тоже не обошлось. 65 команд со всего мира бойкотировали Олимпиаду, таким образом выступая против введения советских войск в Афганистан. В числе участников бойкота оказались США со своей сильнейшей сборной, а спортсмены из государств Западной Европы выступали под Олимпийским флагом. Таким образом, Олимпиада 1980-го из мирового события превратилась во внутренние соревнования между странами соцлагеря и развивающимися государствами.