Назад к истокам: каким был фастфуд в древности

Сейчас в это трудно поверить, но еще до появления метро, айфонов, да что уж там, до появления Древней Руси на земле уже был фастфуд.

Попины и термополии

Изучая древнеримский город Помпеи, профессор Стивен Дайсон выяснил, что даже там существовали кафе быстрого питания, которые назывались попины и термополии. Первые по сути были городскими пабами, где собирались все, кому не лень, — от рабов до проституток — закусывали и веселились. Термополии же больше походили на кулинарию с прилавком, где можно взять еду с собой или быстро перекусить на месте.

Рынок Траяна в Риме

В отличие от какой-нибудь попины это не просто харчевня для нищих, а целый торговый центр с большим фудкортом. Пока римляне тщательно выбирали специи, масло, фрукты, овощи и шелк в дом, им предлагали еду и прохладительные напитки. Решив пообедать после утомительного шоппинга, горожане обычно отдавали предпочтение мульсуму (древнеримский винный напиток с медом) и овечьему сыру с лепешками.

Кролики, птицы и неандертальцы

Новейшие исследования ученых из Канады и Франции доказали, что человеческая страсть к фастфуду берет свое начало со времен древнейших людей на земле — неандертальцев. Ранее было принято считать, что обычно они добывали только крупную дичь, так было и проще, и выгодней, и разумней всего. Однако сейчас ученые обнаружили в местах обитания неандертальцев останки мелких пернатых и зайцевых. Может быть, им срочно нужно было перекусить, прежде, чем приступить к охоте на крупного зверя?