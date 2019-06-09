Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назад к истокам: каким был фастфуд в древности 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Сейчас в это трудно поверить, но еще до появления метро, айфонов, да что уж там, до появления Древней Руси на земле уже был фастфуд.

Попины и термополии

Изучая древнеримский город Помпеи, профессор Стивен Дайсон выяснил, что даже там существовали кафе быстрого питания, которые назывались попины и термополии. Первые по сути были городскими пабами, где собирались все, кому не лень, — от рабов до проституток — закусывали и веселились. Термополии же больше походили на кулинарию с прилавком, где можно взять еду с собой или быстро перекусить на месте.

Рынок Траяна в Риме

В отличие от какой-нибудь попины это не просто харчевня для нищих, а целый торговый центр с большим фудкортом. Пока римляне тщательно выбирали специи, масло, фрукты, овощи и шелк в дом, им предлагали еду и прохладительные напитки. Решив пообедать после утомительного шоппинга, горожане обычно отдавали предпочтение мульсуму (древнеримский винный напиток с медом) и овечьему сыру с лепешками.

Кролики, птицы и неандертальцы

Новейшие исследования ученых из Канады и Франции доказали, что человеческая страсть к фастфуду берет свое начало со времен древнейших людей на земле — неандертальцев. Ранее было принято считать, что обычно они добывали только крупную дичь, так было и проще, и выгодней, и разумней всего. Однако сейчас ученые обнаружили в местах обитания неандертальцев останки мелких пернатых и зайцевых. Может быть, им срочно нужно было перекусить, прежде, чем приступить к охоте на крупного зверя?
Комментарии
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изломанные судьбы детей кровавых тиранов2
Как узнать владельца неизвестного номера телефона4
В Америке разыграли лотерейный билет в $530 млн
Люди, «забитые» с ног до головы, в одежде и без41
Климатологи рассказали, что станет с Сибирью через 60 лет8
Видео
06:10
Изломанные судьбы детей кровавых тиранов
Люди
05:07
«Ферганские погромы»: кровавый реквием по СССР
Истории
01:55
Трагическая судьба Легасова, расследовавшего Чернобыль
Люди
00:22
Воровки станцевали тверк и проснулись знаменитыми
Истории
10:02
Привычные вещи, которые оказались опасными
Вещи
02:39
«Домогательства провоцируют фильмы»
Места
01:58
Мохнаторукий краб приполз из Азии в Подмосковье
Безумный мир
03:41
Как выглядят «самолёты судного дня»
Безумный мир
00:32
Коварная обезьяна оголила туристку
Безумный мир
10:41
Причуды миллионеров, изумляющие людей
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение