Что стало с героем «Они сражались за Родину» генералом Стрельцовым в реальной жизни

По воспоминаниям самого автора неоконченного романа «Они сражались за Родину» Михаила Шолохова , достоверно известно о реальном прототипе одного героя произведения — генерала Стрельцова, который списан с генерала Михаила Федоровича Лукина , осенью 1941 года попавшего в плен под Вязьмой.

Чем Шолохова заинтересовала история пленного генерала

Шолохов познакомился с генералом Лукиным в 60-х годах, когда работал над последней, четвертой редакцией своего романа «Они сражались за Родину» (произведение в итоге так и осталось незаконченным, часть черновиков писатель сжег). Михаил Федорович был репрессирован в 30-е годы, но к началу Великой Отечественной войны обвинения с него сняли и генерала направили на фронт. В романе это возвращение со слов генерала Стрельцова описывается как помощь опальному военачальнику со стороны маршала Георгия Жукова . Историки подтверждают, что Жуков на самом деле поддерживал Лукина и вместе с другими маршалами — Коневым, Тимошенко и Еременко ходатайствовал перед Брежневым о присвоении Михаилу Федоровичу звания Героя Советского Союза (ходатайство оказалось безуспешным). Но это было уже после войны, в 1966 году. Шолохова после встречи с Лукиным потрясла судьба генерала — тот, попав в плен, не сломался и не струсил, не стал предателем, как, к примеру, генерал Власов. Кое-что из рассказов писатель и намеревался использовать в своем романе. Об этой знаменательной встрече Шолохова и Лукина в апреле 1965 года писала газета «Известия».

Как воевал прототип Стрельцова

Лукин командовал 19-й армией, которая в октябре 1941 года вместе с еще тремя армиями попала в окружение под Вязьмой. Прорваться из кольца не удавалось. Генерал Лукин получил два осколочных ранения — в руку и ногу (ее в плену ампутировали), и немцы пленили советского офицера, когда тот потерял сознание. В общей сложности Лукин в Великой Отечественной воевал неполные 4 месяца, за это время ему поручали командовать 16-й, 20-й, 19-й, 32-й и 24-й армиями (последними четырьмя Михаил Федорович командовал в октябре 1941 в вяземском окружении).

Как пленного обрабатывали немцы

В плену Лукин пробыл до конца войны и был освобожден союзниками СССР в одном из германских городов. По воспоминаниям самого Лукина, склонять его на свою сторону гитлеровцы начали уже в декабре 1941 года, неоднократно подсылая для идеологической обработки «переформатированных» абвером пленных советских офицеров. Примечательно, что верховное командование РККА знало не только о месте пребывания генерала Лукина, но и о том, что он отказывается сотрудничать с гитлеровцами, о чем даже известили супругу военнопленного Надежду Мефодиевну. Та трудилась в Наркомате обороны, и информация о достойном поведении мужа таким образом стала подтверждением в том числе и ее благонадежности. Попав в лагерь немецкого города Вюльцбурга, Лукин встретился там с Героем Советского Союза Николаем Власовым , впоследствии расстрелянном гитлеровцами в Маутхаузене за отказ сотрудничать. По возвращении из плена Лукин передал геройскую звезду товарища по несчастью (его об этом просил сам Власов) в Наркомат обороны.

Послевоенная судьба Лукина

Лукин был освобожден из плена 8 мая 1945 года. Историки утверждают, что лично Сталин написал на его деле спецпроверки резолюцию о том, что генерал своим поведением доказал преданность Родине. Генерала Иосиф Виссарионович приказал не трогать, в звании восстановить и, если тот хочет, послать на военную учебу. Однако Лукин после утраты парбилета считался выбывшим из партии, и поэтому руководящих должностей в советской армии априори занимать не мог. Генерал вышел в отставку. В 1966 году группа советских маршалов ходатайствовала о присвоении Лукину звания Героя Советского Союза, но им отказали, мотивировав это тем, что боевые действия армий Лукина в Великой Отечественной войне не завершались победами. «Скромный, истинный, немногословный герой войны и Победы», как называл Лукина в своих воспоминаниях маршал Жуков, скончался в 1970 году и был похоронен с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище.