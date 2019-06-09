Почему европейцы восхваляют гетмана Мазепу

Об украинском гетмане Иване Мазепе упоминали многие историки, писатели и поэты. Байрон написал о нем целую поэму, которую так и назвал по фамилии главного героя — «Мазепа». Под его влиянием Виктор Гюго создал произведение с аналогичным названием. Даже Александр Сергеевич Пушкин вывел образ гетмана в своей бессмертной «Полтаве».

Сложный, но любопытный герой

Иван Мазепа действительно был легендарной и вместе с тем довольно противоречивой личностью. С одной стороны, он — тонкий политик, ближайший советник Петра I и человек, способствовавший объединению Левобережной и Правобережной Украины. С другой — предатель, перешедший на сторону противника в Северной войне, а затем и вовсе бежавший с поля брани.

Было в его жизни много славных, но не меньше и позорных моментов. Политические достижения гетмана превозносятся украинскими историками. Постыдные факты прилагаются к этому антуражу как некрасивая, но имевшая место реальность. «Из песни слов не выкинешь».

Однако Иван Мазепа интересен не только сложностью своей неординарной фигуры. В свое время он стал широко известен благодаря амурным похождениям, многие из которых для любвеобильного гетмана заканчивались весьма плачевно. За эту особенность Мазепу в Европе даже прозвали «любовником-неудачником».

Откуда взялась европейская известность

Многие большие политики с течением времени становятся известны далеко за пределами своей страны. Популярность Мазепы определялась не только его выдающимися дипломатическими талантами, но и тем, что Иван Степанович довольно плотно общался с ближайшими соседями — поляками. Зачастую не столько с мужчинами, сколько с их дражайшими «половинками», женами.

Родился будущий гетман на небольшом хуторе под Киевом, в обеспеченной семье потомственных военных. Один из далеких предков Мазепы служил польскому королю Сигизмунду II. Дед, присягнув русскому самодержцу, охранял южные рубежи от татар и турок. Отец был ближайшим соратником другого великого украинского гетмана, Богдана Хмельницкого.

Интересно, что за преданную службу Сигизмунд II когда-то подарил прапрадедушке Ивана Мазепы тот самый хутор под Киевом, в котором и родился будущий политик. Словом, связи с польским государством у семейства Мазепы были давние и прочные. Повзрослев, Иван Степанович тоже стал частенько наведываться к соседям с разными целями.

Польские контакты

Первый раз в Польшу его отправил отец. На родине Иван получил великолепное образование, закончил престижную Киево-Могилянскую коллегию. Мазепа-старший мечтал, что отпрыск станет дипломатом, сделает блестящую карьеру. Для осуществления этой мечты юноше нужна была соответствующая платформа, сулящая большие перспективы.

Долго ее искать не пришлось. По старой семейной традиции Мазепа-старший обратился к полякам. Вооруженный до зубов знаниями Иван прибыл ко двору сиятельного короля Яна Казимира, где имел оглушительный успех. Столь позитивному старту карьеры поспособствовали личностные качества юноши: такт, харизма, умение очаровывать.

Иван был прекрасным оратором, галантным кавалером и лихим наездником. Писал стихи, читал на латыни. Ему с огромным удовольствием внимали дамы, вельможи и отцы-богословы. Украинский историк Илья Баршак писал, что Мазепа обладал исключительным личным обаянием и недюжинным талантом дипломата.

Благодаря им Ивану Степановичу удавалось долгие годы лавировать между тремя враждебными друг другу державами: Россией, обожаемой Польшей и Швецией. При этом сам Мазепа оставался украинским гетманом и старался защищать интересы своей родины.

Непримиримые соперники

Столь щедро одаренный молодой человек заслужил доверие польского короля. Долгое время Мазепа был его личным секретарем и доставлял секретные письма от Яна Казимира к украинскому гетману Выговскому. Все складывалось бы очень удачно, если бы Ивану не довелось поругаться с польским вельможей Яном Хризонтом Пасеком, приближенным к королю.

Ссора произошла из-за дамы. Обоим мужчинам понравилась одна и та же очаровательная панночка. Соперники облили друг друга грязью. Сдержанный обычно Мазепа даже замахнулся на шляхтича Пасека саблей, что считалось вопиющим хамством и должно было закончиться поединком.

Но дуэли не было. Слухи о ссоре дошли до короля. Оценив значение Пасека и Мазепы, Казимир выбрал первого как более значимого фаворита. Иван Степанович потерял блестящее место при дворе и с позором вернулся на родину. Однако Пасек не удовлетворился таким исходом дела. Позднее он написал «Воспоминания», в которых вылил всю свою желчь на бывшего соперника.

Прекрасная Ванда Фальбовская

Именно Ян Пасек прославил Ивана Мазепу на всю Европу как неудачливого героя-любовника. С его легкой руки высшему свету стала известна одна из самых позорных историй из жизни украинского гетмана.

Как-то Мазепе довелось жить по соседству со шляхтичем Фальбовским. У того была жена Ванда, писаная красавица. Мазепа не смог устоять против такого соблазна и начал наведываться к пани Фальбовской в отсутствие супруга. К несчастью, макушку последнего уж слишком распирали рога. Фальбовский заподозрил неверность Ванды и выследил любовников.

Расправа с дипломатом была исключительно постыдной. Мазепу раздели догола, облили смолой и обсыпали перьями (когда-то в украинских селах так расправлялись с гулящими девками). Затем «оперенного» сластолюбца привязали на спину коня. Фальбовский дал залп из пистолета, и лихой скакун унесся в заоблачную даль.

После долгого и многотрудного «путешествия» на спине испуганного жеребца Мазепу наконец-то нашли казаки Петра Дорошенка. Как они отреагировали на необычную находку, представить несложно.

Этот яркий эпизод стал настоящей притчей во языцех и обеспечил гетману Мазепе прижизненную и посмертную славу. В 1820-м француз Орас Верне даже запечатлел его в масле. Картина так и называется — «Мазепа, привязанный к лошади».