Сколько миллиардов Михаил Горбачев попросил у Гельмута Коля за объединение Германии

Для СССР Восточнаяя Германия имела стратегическое значение, она была форпостом коммунистического мира. На случай агрессии здесь в разные годы была сосредоточена группировка советских войск численностью от пятисот тысяч до трёх миллионов человек. Количество танков, бронемашин и самолётов, базировавшихся здесь, исчислялось десятками тысяч. Фактически ГДР играла роль щита, и тем удивительнее усердие и поспешность, с которыми Москва старалась «вернуть» республику в «историческое русло».

Переговоры между генсеком СССР Михаилом Горбачёвым и канцлером ФРГ Гельмутом Колем в 1988 году о будущем Германии изначально носили сепаратный характер: западные немцы о намерениях советских властей узнали лишь постфактум. Историки также указывают, что при обсуждении грядущего «воссоединения» Горбачёв практически шёл на поводу у Коля, соглашаясь на все выдвинутые условия. К тому же Москва приложила немало усилий, чтобы уговорить на объединение Париж и Великобританию, которым после Второй мировой войны достался контроль над двумя из четырёх немецких оккупационных зон.

Позднее сам Горбачёв в книге «Как это было: объединение Германии» признается, что тогда им двигало желание установить между СССР и Западом «отношения взаимного доверия». Поэтому-то генсек не был требователен к ФРГ, хотя Союз мог получить за объединение приличное вознаграждение.

Согласно воспоминаниям бывшего посла Советского Союза в ФРГ Валентина Фалина , в 1960-х года правительство Западной Германии было готово заплатить 124 миллиарда марок в качестве компенсации за восточные земли. А позднее, в 1980-х, ФРГ предлагало СССР 100 миллиардов марок за «нейтральный статус» ГДР. Столько же, уверяют современники событий, Бонн мог заплатить и в 1990-м.

Советник Гельмута Коля по вопросам внешней политики и обороны Хорст Тельчик спустя несколько десятилетий в комментарии Deutsche Welle отметил, что ФРГ готова было отдать и 50, и 80 миллиардов марок. А сам Гельмут Коль ещё в начале нулевых в интервью журналисту Хериберту Швану рассказал, что согласен был заключить сделку и за 100 миллиардов.

Сколько на самом деле получила Москва, остаётся загадкой, хотя достоверно известно, что немцы предлагали советской стороне и финансовую помощь, и поставки продовольствия. По словам того же Фалина, Горбачёв попросил у Коля всего 4,5 миллиарда марок, чтобы «накормить людей». По данным СМИ, речь может идти о 15 миллиардах марок, которые были потрачены на вывод войск из Западной Германии и на обустройство военнослужащих на родине. Причём три миллиарда из 15 были даны СССР в кредит на пять лет…

Сам Коль уверял Швана, что за вывод войск Советский Союз получил сумму, сегодня эквивалентную четырём миллиардам евро. Хотя по образному выражению экс-канцлера, ГДР досталась ФРГ «по цене бутерброда».

И, по сути, так оно и есть. Один только бюджет Восточной Германии составлял около 500 миллиардов марок. Не говоря уже о том, что советское имущество в ГДР оценивалось в триллионы. Да и от объединённой страны можно было требовать послевоенных репараций, выплаты которых с восточных земель советские власти заморозили в 1950-х.

Но главное даже не в деньгах. Ключевым при объединении Германии был вопрос политический. Горбачёв всеми силами старался заручиться гарантиями того, что НАТО после сделки не будет расширяться на восток. На словах соответствующие обещания ему удалось получить и от Коля, и от госсекретаря США Джеймса Бейкера . Но документально этого зафиксировано не было, чем и воспользовался на «правах победителя» в холодной войне Запад.

ГДР была фактически поглощена ФРГ и автоматически стала членом Североатлантического альянса. А уже в 1999 году членами блока стали Венгрия, Польша и Чехия. Через пять лет к ним присоединились Болгария, страны Прибалтики, Румыния, Словакия и Словения, а ещё через пять — Албания и Хорватия. Последней в состав НАТО вошла Черногория, но можно не сомневаться, что процесс расширения продолжится, несмотря на все протесты Москвы. Хотя стоит отметить: тот факт, что границы альянса продвинулись фактически к российским рубежам, — скорее заслуга Вашингтона.

Но и Берлин сдержал далеко не все свои обещания в военно-политической части. Так, согласно Договору об окончательном урегулировании в отношении Германии, немецкие власти обязались не размещать на территории бывшей ГДР иностранные войска и ядерное оружие. Кроме того, они подтвердили, что вообще отказываются от производства, владения и распоряжения любым оружием массового поражения.

На деле в Германии сегодня одних только американских объектов, по некоторым данным, насчитывается 179. Вдобавок по всей стране размещены войска НАТО, в том числе и иностранные контингенты. Самое же главное, что на территории немецкого государства до сих пор остаётся ядерное оружие.

Боеголовки в стране впервые были размещены американцами по программе обмена оружием между членами НАТО ещё в середине прошлого века. Хранятся они здесь и по сей день. Более того, на вооружении у ВВС ФРГ есть боевые самолёты, способные нести атомные заряды.

В последнее время немецкие власти всё чаще интересуются «ядерным вопросом». Так, в апреле 2018 года Берлин выразил заинтересованность в перевооружении современными истребителями, пригодными для выполнения ядерных миссий. А в августе стало известно, что Германия планирует разместить на авиабазе бундесвера «Бюхель» новые ядерные бомбы типа B61-12.

Все это идёт в разрез с договорённостями, заключёнными при объединении немецких земель, и отнюдь не способствует стабильности. Возможно, всё было бы иначе, будь Горбачёв более жёстким переговорщиком. Впрочем, можно быть уверенным, что у России найдутся свои контраргументы.